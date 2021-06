Copa América ook in Brazilië onzeker: ‘Kampioenschap des doods’

De Copa América zou oorspronkelijk in Colombia en Argentinië plaatsvinden. Een familie loopt hier langs een beeld van de overleden Argentijnse voetbalster Diego Maradona. Beeld REUTERS

De Copa América, een van de grootste voetbaltoernooien op aarde, zou oorspronkelijk in Colombia en Argentinië plaatsvinden. Maar Colombia viel weg als gastland vanwege grootschalige protesten, en Argentinië trad maandag terug vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Nu is het de vraag of het veelbekeken en zeer lucratieve evenement wel door kan gaan, twaalf dagen voor aanvang.

Maandagavond kondigde de organisator, Conmebol, aan dat Brazilië het toernooi op zich zou nemen, waarmee de Copa gered leek. Kort daarna gaf de stafchef van Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, aan dat dit iets te vroeg geconcludeerd was.

Volgens hem lopen de onderhandelingen nog en worden er strenge voorwaarden gesteld. Zo moeten alle deelnemers en hun delegaties zijn gevaccineerd. Hij verwacht dat de onderhandelingen dinsdag worden afgerond.

Voorzorgsmaatregelen

Volgens de Braziliaanse krant Folha zeiden de gouverneurs van enkele deelstaten die zijn genoemd als mogelijke wedstrijdlocaties dat ze de juiste voorzorgsmaatregelen niet kunnen treffen. Andere gouverneurs hebben aangegeven niet tegen het houden van het toernooi te zijn.

Wat Ramos betreft is het relatief hoge aantal besmettingen in Brazilië – omgerekend naar inwoneraantal ongeveer twee keer zo hoog als in Nederland, op dit moment – overigens geen onoverkomelijke belemmering. Volgens hem verloopt de Braziliaanse nationale competitie ook probleemloos. Er zou geen publiek aanwezig mogen zijn bij de wedstrijden.

Dat is lang niet iedereen in Brazilië met hem eens. Onder meer de prominente senator Renan Calheiros vindt het zeer onverstandig dat Brazilië tijdens een pandemie zo’n groot voetbaltoernooi wil organiseren. Hij verwees naar de Copa als ‘het kampioenschap des doods’.

Dit weekend gingen Brazilianen in ten minste zestien steden de straat op om te protesteren tegen het coronabeleid van president Jair Bolsonaro. De president verzet zich al sinds het begin van de pandemie tegen lockdowns en mondkapjes. Ook werd bekend dat hij elf keer een leveringsaanbod van een vaccinproducent weigerde. In Brazilië vielen tot nu toe meer dan 450 duizend doden als gevolg van het virus.