Coördinator terrorismebestrijding maakt zich zorgen over normalisatie van rechts-extremisme in Nederland

Demonstranten lopen zondag door het centrum van Amsterdam, tijdens een manifestatie tegen het kabinetsbeleid. De complotdenker David Icke, afgebeeld op het masker, zou spreken tijdens de demonstratie, maar mocht het land niet in. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

De NCTV noemt, niet voor het eerst, een aanval door rechts-extremisten ‘voorstelbaar’. Het instituut maakt zich zorgen over hoe gedachtegoed als de ‘omvolkingstheorie’ genormaliseerd raakt in de samenleving. Die theorie, die stamt uit het nazi-Duitsland van de jaren dertig, stelt dat de westerse bevolking langzaam wordt vervangen door immigranten met een niet-westerse achtergrond. In mei ventileerde de extreemrechtse Vlaamse politicus Filip Dewinter hem bij de publieke omroep Ongehoord Nederland. Dat leidde tot kritiek van de Tweede Kamer.

‘Er tekent zich een beweging af die wordt gekenmerkt door diepe vijandigheid, fanatisme en fantasieën van gewelddadige eigenrichting’, schrijft de NCTV in het maandag gepubliceerde rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, dat drie keer per jaar verschijnt. Tienduizenden actieve volgers en honderdduizend ad-hocaanhangers zouden een fundamenteel wantrouwen hebben in de Nederlandse rechtsorde, politiek, media en wetenschap. Daardoor raken ze vatbaar voor complottheorieën, aldus het instituut.

Overigens zou slechts een kleine groep van twintig personen de opruiing in gang zetten. Die hebben een paar honderd aanhangers met rechts-terroristisch gedachtegoed. Hun aantal lijkt sinds vorig jaar niet gegroeid en ze zijn veel actief op internet. ‘Buiten het internet komt rechts-terrorisme minder vaak voor dan aanvankelijk werd aangenomen’, staat in het rapport.

Volgens de NCTV zijn er op dit moment geen concrete aanwijzingen voor een terroristische aanval, al noemt het instituut die wel ‘voorstelbaar’. Hoewel het rapport vooral ingaat op rechts-extremisme, vormt jihadisme nog steeds het grootste risico. Wel toont die beweging ‘stagnatie’ en ‘relatieve inactiviteit’, aldus het rapport.