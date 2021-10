Coolblue wil nog deze maand naar Amsterdamse beurs: ‘Volgende logische stap’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Pieter Zwart, topman en medeoprichter van het bedrijf, noemt de beursgang in een toelichting ‘de volgende logische stap in de ontwikkeling van Coolblue’. De in 1999 opgerichte onderneming met inmiddels twaalf vestigingen in Nederland, maar vooral bekend als webwinkel, boekte in 2020 een omzet van 2 miljard euro en een bedrijfswinst van 114 miljoen euro. Een jaar eerder was de omzet nog op bijna 1,5 miljard euro.

Ook bestaande aandeelhouders van Coolblue gaan een deel van hun bezit verkopen. Op dit moment is Coolblue voor ongeveer 50 procent in handen van Zwart. De Nederlandse investeringsmaatschappij HAL bezit 49 procent van de aandelen. Ook financieel directeur Daphne Smit bezit aandelen.

Volgens Het Financieele Dagblad kondigt Coolblue de beursgang naar alle waarschijnlijkheid maandag officieel aan. De prijs van de aandelen wordt de komende weken bepaald. Binnen twee weken kan dan de eerste notering volgen. Dit jaar gingen gingen al zestien bedrijven naar de Amsterdamse beurs.

Personeel dat afgelopen januari meer dan een jaar in dienst was, gaat ook profiteren van de beursgang. De ruim drieduizend werknemers voor wie dat geldt, kregen die maand een klein belang in het bedrijf cadeau.

Begin dit jaar stapte Coolblue ook in de energiemarkt. Met het aanbieden van groene stroom en gas hoopte het bedrijf binnen een jaar honderdduizend klanten aan zich te binden. Coolblue zou het eerste bedrijf ter wereld zijn dat ‘een geïntegreerde keten’ biedt, zei Zwart destijds tegen de Volkskrant. ‘Dus niet alleen de tip om een slimme thermostaat te installeren of een energiezuinige wasdroger aan te schaffen; nee, we verkopen die ook, komen hem installeren, stellen hem in.’