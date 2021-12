Controversiële Sacklers verliezen hun vleugel in het Met-museum in New York

De Sackler vleugel is wereldberoemd. Beeld Getty Images

De beslissing is het meest ingrijpend voor de Sackler-vleugel, een wereldberoemde iconische afdeling van het Metropolitan Museum of Art. De naam is besmet geraakt door wat in Amerika de ‘opiatencrisis’ wordt genoemd. De Sacklers, een machtige miljardairsfamilie die altijd veel geld heeft gedoneerd aan de culturele sector in de Verenigde Staten en daarbuiten, ligt al enkele jaren onder vuur vanwege haar rol in die crisis.

‘We geloven dat dit in het belang is van het museum en van de belangrijke missie die het dient’, lieten leden van de familie donderdag in een verklaring weten. De beslissing zou door het museum en de familie Sackler samen zijn genomen.

Televisieserie

Het lijkt erop dat de nieuwe televisieserie Dopesick een rol heeft gespeeld bij de beslissing. De populaire serie heeft het bedrijf van de familie dat tal van Amerikanen verslaafd zou hebben gemaakt aan opiaten bekend gemaakt bij miljoenen Amerikanen. De DisneyPlus-serie gaat over op de manier waarop de Sacklers, met hun farmaceutische bedrijf Purdue Pharma, pijnstillers op de markt brachten en hoe zij vervolgens weigerden verantwoording af te leggen voor hun bijdrage aan de Amerikaanse verslavingsepidemie van de afgelopen decennia.

De Sacklers verdienden veel geld aan de bekende pijnstiller OxyContin. Deze pil bleek veel verslavender dan Purdue beweerde. Amerikanen raakten eerst verslaafd aan OxyContin, en stapten daarna vaak over op andere drugs, zoals heroïne en fentanyl. Tussen 1999 en 2019 stierven bijna een half miljoen Amerikanen aan een opiatenverslaving. Naast Purdue Pharma worden ook andere farmaceutische bedrijven in de VS hiervoor verantwoordelijk gehouden.

Niet meer alleen die gulle familie

Lange tijd waren de Sacklers vooral bekend als de gulle familie die zo actief was in kunstwereld. De relatie met opiaten werd pas gelegd nadat Amerikaanse journalisten in hun bedrijf gingen duiken. Sinsdien is hun imago drastisch veranderd.

De naam Sackler was pontificaal aanwezig op meerdere plekken in het museum in New York. Behalve van de Sackler-de vleugel wordt de naam ook weggehaald uit zes andere expositieruimtes. Twee jaar geleden liet het Met al weten geen donaties meer te willen ontvangen van de familie.

De afgelopen jaren is er de kunstwereld steeds meer discussie over de intenties van donateurs. In 2019 besloot het Louvre in Parijs al de naam van de Sackler-familie te verwijderen uit het museum. Het idee dat prominente musea als het Metropolitan Museum of Art poortwachters zijn van de elite is aan het veranderen. ‘Er is een toenemende verwachting dat musea als instituties bedoeld zijn voor het volk’, zegt kunsthistoricus Dr. Rebekah Beaulieu donderdag in The New York Times. Steeds vaker dienen ze voor de keuzes die ze maken verantwoording af te leggen aan het grote publiek. Naar verwachting zullen meer van die instituties die hun naam hebben verbonden aan de Sackler-familie daar de komende tijd afstand van nemen.