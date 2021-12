Controversiële Poolse mediawet sneuvelt na presidentieel veto

De Poolse president Andrzej Duda spreekt op een persconferentie vanuit het presidentieel paleis in Warschau. Beeld Andrzej Lange / EPA

Het presidentiële veto voorkomt verdere erosie van de persvrijheid in Polen. De mediawet zou buitenlandse investeerders dwingen hun meerderheidsaandeel in Poolse media te verkopen. In Polen voldoet één omroep specifiek aan dit criterium, namelijk TVN, dat ook het kritische nieuwskanaal TVN24 onder zijn vleugels heeft. De omroep is in handen van het Amerikaanse mediabedrijf Discovery.

De wet komt uit de koker van regeringspartij PiS en heeft als doel buitenlands eigenaarschap van Poolse media tegen te gaan. Critici stellen dat de regering het kritische TVN24 op de korrel heeft en de wet slechts een middel is om de zender het zwijgen op te leggen. Het goedkeuren van de wet door het Poolse parlement leidde tot woedende protesten. ‘Als president moet ik boven geschillen staan en ze met gezond verstand bekijken’, zei Duda bij een persconferentie op maandagmiddag.

Het gezond verstand van de Poolse president blijkt vooral pragmatisch. Met zijn veto vermijdt hij een conflict met de Verenigde Staten. Nadat de wet vorige week onverwachts werd aangenomen door het Poolse parlement, waren er ontevreden geluiden te horen vanuit Washington en de Amerikaanse ambassade in Warschau. Toen de wet afgelopen zomer voor de eerste keer in het parlement behandeld werd, waarschuwden de Amerikanen ook dat het goedkeuren ervan de relatie tussen beide landen ernstig zou schaden. Destijds neigde Duda al naar een veto.

Polen zou in een geschil terechtkomen dat ‘miljarden dollars zou kunnen kosten’, aldus Duda. ‘En we hebben al veel problemen: coronavirus, inflatie, hoge prijzen. Ik deel de mening van de meerderheid van mijn landgenoten, die vinden dat we niet nog een verhitte kwestie nodig hebben.’ Overigens is Duda wel van mening dat er beperkingen moeten komen voor buitenlandse eigenaren van Poolse media, maar dat de ‘lex TVN’ niet de juiste weg is.

Protesten

In Polen was er buitengewoon veel onvrede over de wet. Duizenden Polen in tientallen steden gingen de straat om te protesteren en Duda richting een veto te bewegen. Een petitie met hetzelfde verzoek werd ruim 2,5 miljoen keer ondertekend. Het bleef tot het laatste moment spannend of Duda zijn veto over de omstreden ‘lex TVN’ zou uitspreken, de besluitvorming werd omgeven door speculatie.

Duda heeft de Kerstdagen benut voor ‘rust en bezinning’. De Poolse president zat in een benarde positie. Enerzijds zag de Poolse regering graag dat hij zijn handtekening onder wet zou zetten, anderzijds riskeerde hij verdere escalatie van de binnenlandse protesten en een diplomatiek conflict met de Verenigde Staten.

De verwachting was daarom dat Duda zou kiezen voor een tussenweg: hij kon de hete aardappel namelijk nog doorschuiven naar het Constitutioneel Hof, dat opereert als verlengstuk van de Poolse regering. Dit zou de facto hetzelfde resultaat hebben als zijn handtekening, zonder er zijn naam aan te verbinden. Bovendien kan het Constitutioneel Hof uitspraken eindeloos uitstellen tot een politiek opportuun moment.

Dit scenario is nu voorkomen. Het presidentiële veto kan nog worden verworpen door een meerderheid van 60 procent in het parlement. Maar aangezien de wet de vorige keer met de hakken over de sloot werd aangenomen, is dit onwaarschijnlijk.