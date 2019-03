Controversiële kooivechter Conor McGregor stopt

McGregor is vooral bekend van The Money Fight in 2017, waarschijnlijk het duurste boksgevecht aller tijden. De kooivechter bokste toen in Las Vegas tegen de Amerikaan Floyd Mayweather. Dat was moedig van McGregor: Mayweather stond bekend als een van de beste boksers aller tijden, in 49 wedstrijden was hij ongeslagen gebleven. Bovendien was boksen een onbekende discipline voor Mixed Martial Arts-vechter McGregor.

Vooraf maakten kenners en medici zich zorgen om de gezondheid van McGregor. ‘We gaan zien hoe de beste bokser van deze generatie iemand demonteert die nog nooit heeft gebokst op welk niveau dan ook’, zei voormalig bokser en Olympisch kampioen Oscar de la Hoya.

Na tien ronden werd Mayweather door de scheidsrechter als winnaar aangewezen, waarmee de zwalkende McGregor, niet gewend aan zulke lange wedstrijden, uit zijn lijden werd verlost.

De reden voor het gevecht was duidelijk: geld. De confrontatie leverde een omzet van naar schatting 600 miljoen dollar op. McGregor ging met 75 miljoen dollar naar huis, Mayweather met het drievoudige daarvan. Met 88 miljoen dollar was McGregor na Mayweather en voetballers Cristiano Ronaldo en Lionel Messi de bestverdienende sportman van 2017, volgens Forbes.

Dat McGregor het zo lang volhield tegen Mayweather werd als verrassing gezien, en gaf aan wat een behendige vechter hij is. Bij de Ultimate Fighting Championship (UFC, de grootste Mixed Martial Arts-organisatie) was hij wereldkampioen bij twee gewichtsklassen (veder- en lichtgewicht) tegelijkertijd, een unicum. Van zijn 25 wedstrijden won hij er 21, vooral door zijn ongeëvenaarde stootkracht.

Het is nog even afwachten of McGregor daadwerkelijk stopt: in 2016 tweette hij ook al dat hij met pensioen zou gaan. Bovendien kwam zijn aankondiging te stoppen enkele uren na een uitzending van het Amerikaanse programma The Tonight Show van Jimmy Fallon, waarin McGregor nog zei dat hij onderhandelde over een nieuw gevecht in juli.

Licht ontvlambaar temperament

Naast een geweldige vechter is McGregor, in 1988 geboren in een achterstandswijk in Dublin, ook licht ontvlambaar. Hij werd aangeklaagd vanwege het gooien van flessen naar het team van een tegenstander tijdens een persconferentie. Twee weken geleden werd hij in Miami opgepakt vanwege het vernielen van een telefoon van een fan.

Afgelopen januari werd McGregor voor een halfjaar geschorst. Na het duel om de wereldtitel lichtgewicht met de Rus Khabib Nurmagomedov, dat McGregor in oktober vorig jaar verloor, gingen aanhangers van beide vechters met elkaar op de vuist. Ook McGregor zelf was daarbij betrokken.

Het was niet het eerste incident tussen McGregor (bijnaam The Notorious) en Nurmagomedov. In april 2018 gooide McGregor een steekwagen door de ruit van een bus waar Nurmagomedov in zat. Twee vechters raakten door het gebroken glas gewond. McGregor werd aangeklaagd wegens mishandeling.