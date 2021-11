Contouren van regeerakkoord doemen op na ‘treinlek’, druk neemt toe op snelle afronding formatie

Volkskrant-lezer vond mapje met documenten in de trein

Zomaar gevonden op een doordeweekse middag in november, in een eersteklascoupé in een trein uit Den Haag: een stapeltje uiterst geheime formatiedocumenten. Niet iedereen kon dit scenario geloven, tot Gert-Jan Segers woensdag bekendmaakte dat hij degene was die de explosieve stukken ‘twee of drie weken geleden’ was verloren.

De documenten zaten in een beige mapje met daarop het woord ‘Migratie’. Een Volkskrant-lezer die op station Den Haag Centraal instapte en plaatsnam in de coupé klapte het tafeltje aan de stoel voor hem open, vond het mapje en begon geïnteresseerd te lezen.

De lezer, die anoniem wil blijven, twijfelde even wat te doen met de stukken. Er stond geen afzender op, dus retourneren aan de eigenaar was geen optie. Hij nam contact op met de krant om te informeren hoe relevant de stukken waren.

Dat waren ze zeker, zagen politiek verslaggevers. In het mapje zaten drie kerndocumenten. Als eerste de migratieparagraaf van het conceptregeerakkoord. Daarachter zaten het formatiedocument van VVD en D66 dat eerder deze zomer werd gemaakt en het tot nu toe onbekende formatiedocument van VVD en CDA. Vooral in dat laatste stuk stond uitgebreid vermeld welke maatregelen de twee potentiële regeringspartijen in gedachten hebben om de grote problemen waarmee Nederland kampt op te lossen.

Segers zei woensdag dat hij had gehoopt dat ‘een oplettende schoonmaker’ het mapje zou meenemen en weggooien. ‘Maar het was iemand anders die het bij de Volkskrant heeft afgeleverd.’ Hij noemt het voorval op Twitter ‘het stomste wat je kan overkomen’ en zegt: ‘Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry.’ Mark Rutte heeft het hem al vergeven. ‘Het is ontzettend lullig, maar dit soort dingen kunnen gebeuren.’