Continue kerkdienst voor Hayarpi gaat door, ook na volgende afwijzing van staatssecretaris Harbers

Staatssecretaris Harbers liet donderdag weten dat hij geen gebruik zal maken van zijn discretionaire bevoegdheid waarmee hij uitzetting van de Armeense familie kan voorkomen. ChristenUnie-vrijwilliger Hayarpi (21) verblijft met haar ouders, broer en zus inmiddels acht weken in de Haagse Bethelkerk in kerkasiel. Zolang er continu een kerkdienst gaande is, mag de politie niet binnenvallen om het gezin uit te zetten, zo luidt de wet. Het gezin is ruim acht jaar in Nederland.

De familie had opnieuw een verzoek gedaan aan de staatssecretaris voor een verblijfsvergunning, omdat er nieuwe informatie was verzameld. ‘De vluchtelingenorganisatie Inlia van de kerken was daarvoor naar Armenië gereisd om onderzoek te doen naar de politieke activiteiten van de vader en of hij en zijn gezin inderdaad gevaar zouden lopen bij terugkeer’, vertelt Heddema. ‘Heel teleurstellend dat de nieuwe feiten niet hebben geleid tot een ander besluit.’

Hayarpi Tamrazyan en dominee Theo Hettema. Beeld ANP

Kerstdienst gestreamd

Het slechte nieuws is bij het gezin ‘als een bom ingeslagen’. ‘Ook voor ons is dit een tegenslag. Maar wij gaan door met de kerkdienst, zegt Heddema. ‘Er zijn al 180 voorgangers, en duizenden belangstellenden hebben de diensten bezocht. Wij voelen ons gesteund, daaruit putten wij de kracht om door te gaan.’

Voor de kerkdiensten tijdens de Kerst wordt zo veel belangstelling verwacht, dat die zullen worden gestreamd, via de site van de Protestantse Kerk Den Haag. ‘Het wordt een bijzondere Kerst’, zegt Heddema. We weten dat we dit ergens voor doen.’

Het christelijke gezin is sinds 2010 in Nederland en de kinderen zijn geworteld in Nederland. Nadat de twee Armeense tieners Lili en Howick in september op het laatste moment toch een verblijfsvergunning kregen, groeide ook de hoop bij de andere ongeveer vierhonderd gewortelde asielkinderen zonder verblijfspapieren. Maar ook de aanvraag van de familie Tamrazyan om aanspraak te maken op het kinderpardon is afgewezen.

Het ministerie van Justitie beantwoordt geen vragen over individuele gevallen. Door het besluit van de staatssecretaris is de kans toegenomen dat het gezin snel wordt toegestuurd naar Armenië.