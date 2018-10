Continue kerkdienst voor Armeense Hayarpi Tamrazyan en haar familie begonnen in Den Haag

Dominees uit vele kerken in Nederland preken vanaf half twee vanmiddag continu in de protestantse Bethelkerk in Den Haag . Ze willen hiermee de uitzetting van de 21-jarige Armeense Hayarpi Tamrazyan en haar familie voorkomen. Die familie is vanmiddag verhuisd uit de vrijgemaakt gereformeerde kerk in Katwijk naar Den Haag, waar Hayarpi, haar vader, moeder, 15-jarige broer en 19-jarige zus al een maand verbleven.

Volgens Esther van Dijken, woordvoerder van de familie, had het Armeense gezin van de Dienst Terugkeer en Vertrek, gehoord dat zij zouden worden uitgezet, of ze nou in een kerk verbleven of niet. Daarop heeft een alliantie van kerken besloten dat zij alsnog estafettediensten gaan houden om deze uitzetting te voorkomen.

De Algemene wet op het binnentreden schrijft voor dat de politie en andere overheidsinstanties de kerk niet binnenkomen als er een dienst gaande is. ‘Tenzij er sprake is van een heterdaadsituatie en de net betrapte persoon de kerk in vlucht. In het algemeen geldt dat je geen misbruik mag maken van dit recht. Zo is het mijns inziens niet de bedoeling louter en alleen diensten te houden om justitie dwars te zitten en zo een inval te voorkomen’, aldus de in religie en recht gespecialiseerde advocaat Teunis van Kooten.

Tijd en ruimte creëren met de overheid

De protestante kerk Den Haag volgt nu de kerk in Katwijk op in het bieden van kerkasiel, om de familie rust te geven, zegt Theo Hettema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. ‘Doel is om tijd en ruimte te creëren met de overheid over een dilemma waar geen kerk voor geplaatst moet worden: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een kind.’

De Armeense familie is sinds 2010 in Nederland en de kinderen zijn geworteld in Nederland. Nadat de twee Armeense tieners Lili en Howick vorige maand op het laatste moment toch een verblijfsvergunning kregen, groeide ook de hoop onder de andere ongeveer vierhonderd gewortelde asielkinderen zonder verblijfspapieren. Maar ook de aanvraag van de familie Tamrazyan om aanspraak te maken op het kinderpardon is afgewezen.

Het Armeense gezin dat in Katwijk woonde, bezocht er elke week de dienst in de vrijgemaakt hervormde kerk. Hierop besloot die kerk zich over hen te ontfermen. En daarop weer ontstond een alliantie van tientallen kerken, die zich voor hen en andere in Nederland gewortelde kinderen wil gaan inzetten. Vorige week vergaderden een aantal kerkraden in Amsterdam. Toen werd ervoor gekozen om wakes te houden voor het Armeense gezin, in plaats van de voorgestelde continue kerkdienst. Nu hebben een aantal kerken alsnog besloten tot een estafettedienst. Er is al een continu rooster opgesteld voor de komende dagen.

Hopen op een menselijke oplossing

‘We doen wat we altijd doen: een kerkdienst maar dan doorlopend. Zoals ook de behoefte om te worden gedragen doorlopend is’, zegt Hettema. ‘We bidden, zingen, zijn stil, branden kaarsen, gaan in gesprek over de geloofsvragen achter deze situatie. En we hopen op een menselijke oplossing voor deze kinderen en voor alle andere kinderen die in deze situatie zitten.’

Het ministerie van Justitie, waaronder de Dienst Terugkeer en Vertrek valt, reageert niet op individuele gevallen, laat een woordvoerder weten.