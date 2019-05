Contactloos betalen kan binnenkort ook met je iPhone of Apple Watch

ING introduceert binnenkort in Nederland Apple Pay, waarmee gebruikers van iPhones (en Apple Watches of iPads) kunnen betalen door hem tegen de pinautomaat te houden. Contactloos pinnen, maar dan met je mobiel. Gebruikers van Android-smartphones kunnen daarmee al sinds 2015 contactloos betalen. Nu ook Apple aansluit, kan de mobiel een serieuze concurrent van de pinpas worden.

In Nederland zijn verschillende banken, betaaldienstverleners, technologiebedrijven en zelfs supermarkten verwikkeld in een race om de ultieme vervanger van de draadloze pinpas uit te rollen. Die nam sinds zijn introductie in 2014 pijlsnel het betalingsverkeer over: in 2018 waren er 2,25 miljard contactloze pinbetalingen, de helft meer dan in het jaar ervoor. De pincode intoetsen wordt steeds minder gedaan en cash is op zijn retour; zeker in grote steden lopen veel mensen zonder enig contant geld rond.

Banken zoeken naar manieren om het hun klanten makkelijker te maken dan de concurrentie doet. Techbedrijven als Apple en Google hopen door betalingen te faciliteren nóg onmisbaarder te worden in het dagelijkse leven van de consument. De detailhandel verwelkomt alle betaaloplossingen die minder tijd, handelingen en dus geld kosten. En allemaal smullen ze van de vele persoonlijke gegevens die door hun handen gaan wanneer klanten accounts op naam aanmaken en transacties registeren.

Gebruikersgemak

Maar de contactloze pinpas is in gebruikersgemak nauwelijks te overtroeven. Wil een nieuwe betaaloplossing ook maar een schijn van kans hebben om terrein van de betaalpas af te snoepen, dan moet die twee dingen doen: de consument ervan overtuigen dat betalen met een ring, mobiel of horloge in alle opzichten even veilig is als contactloos pinnen, en het proces nóg eenvoudiger maken.

ABN Amro introduceerde in januari 2019 wearables: ringen en andere accessoires voorzien van een betaalchip. Handig, omdat je voor betalen met de draadloze pinpas doorgaans twee handen nodig hebt: een om de portemonnee te trekken, de ander om de pinpas eruit te halen. Wie met aan de kassa staat met een glas bier of een huilend kind aan de hand en is gezegend met een wearable om pols of vinger, hoeft alleen even de vrije hand langs de automaat te halen.

Grote belofte voor het nieuwe betalen is de mobiele telefoon. We hebben hem altijd bij ons, vaak ook als de portemonnee thuis ligt – tijdens een rondje hardlopen bijvoorbeeld – en een steeds groter deel van ons leven speelt zich toch al op een scherm af. Nederlandse gebruikers van Android, het besturingssysteem van Google waarop vrijwel alle smartphones draaien die niet van Apple zijn, kunnen al sinds 2015 betalen met de NFC-chip in de telefoon (als ze bij een deelnemende bank klant zijn). Dat is de chip die ook contactloos betalen met de pinpas of inchecken met de OV-chipkaart mogelijk maakt.

Handige satelliet

Volgens de Betaalvereniging Nederland gebruiken inmiddels 600 duizend mensen die functie, maar doet een gemiddelde gebruiker maar tweeënhalve transactie per maand. De gebruiker moet toch eerst de telefoon uit zak of tas halen en ontgrendelen door zijn vinger of gezicht te scannen, en dat is nauwelijks sneller dan een pinpas pakken. Het is vooral handig voor wie zijn portemonnee niet bij zich heeft. Net als voor de wearable geldt: het is een handige satelliet van de pinpas, geen vervanging voor het moederstation.

Nu ING voor haar acht miljoen klanten de handen ineenslaat met Apples geraffineerde marketingmachine en loyale schare fans, hoopt de bank mobiel betalen een impuls te geven. iPhone-gebruikers hebben bovendien een veel inniger relatie met hun mobiel dan de gemiddelde Android-gebruiker, ook wat betalen betreft. Vorig jaar had een op de vier Nederlanders een iPhone, maar werd de helft van alle mobiele betalingen met een iPhone uitgevoerd.

ING wil niet zeggen wanneer Apple Pay bij hen beschikbaar wordt. ABN Amro zegt in gesprek te zijn met Apple. SNS Bank en Rabobank willen niets over het onderwerp kwijt, Triodos Bank zegt geen plannen te hebben.