Consumentenbond tikt Albert Heijn opnieuw op de vingers: nog altijd fouten op kassabon

Heineken bier in de aanbieding bij Albert Heijn. Beeld ANP / Jaco Klamer

Eind vorig jaar bleek uit onderzoek van de Consumentenbond dat de prijzen van bepaalde producten op de kassabon niet overeenkwamen met het prijskaartje in de winkel. Aanbiedingen zouden vaak niet goed worden doorgevoerd, waardoor de klant bij de kassa meer betaalde. Vooral bij supermarktketens Albert Heijn, Jumbo en Plus stonden vaak verkeerde prijzen op de bon.

De bond controleerde per supermarktketen 240 willekeurige aanbiedingen, verspreid over acht filialen in verschillende steden. Jumbo kwam in die test het slechtst uit de bus: 20 procent van de prijzen op het schap kwam niet overeen met de prijzen op de bon. Bij Plus klopte 15 procent niet, bij Albert Heijn was dat 13 procent.

Zo ontdekten zogenoemde mystery shoppers van de Consumentenbond vorig jaar bijvoorbeeld dat je aan de kassa 8,99 euro voor batterijen betaalde, terwijl het prijskaartje in de winkel 5,39 euro vermeldde.

De Consumentenbond riep supermarkten in april op met concrete maatregelen tegen de verkeerde prijzen te komen. De problemen zouden voor 30 juni 2023 moeten zijn opgelost. Directies van de drie ketens beloofden beterschap. Klopte de prijs niet, dan konden consumenten het verkeerd geprijsde product gratis krijgen. Albert Heijn beloofde daarnaast om zelf onderzoek te doen en undercover klanten in te zetten om de problemen op te lossen.

Lof voor Jumbo en Plus

Jumbo en Plus kwamen hun beloften na, en met resultaat: het prijsverschil bleek daar na een steekproef nagenoeg verdwenen. Beide ketens haalden onjuiste prijskaartjes uit hun filialen. Jumbo stemde zelfs een monitoringsplan af met de Consumentenbond en deelde per filiaal rapportages van genomen maatregelen.

Bij Albert Heijn bleef concrete actie uit, zo constateert de Consumentenbond. Omdat het bedrijf geen rapportages kan voorleggen van de beloofde extra controles, is volgens de Consumentenbond niet duidelijk welke maatregelen de supermarktketen heeft ondernomen. Dus besloot de bond zelf opnieuw onderzoek te doen.

De conclusies van dat nieuwe onderzoek liegen er niet om: Albert Heijn komt de toegezegde prijsgarantie niet na. Er staan nog altijd fouten op de kassabon, en medewerkers geven producten vaak niet gratis mee als zij worden gewezen op het prijsverschil, omdat zij niet van de compensatiemaatregel afweten. Ook hangen volgens de Consumentenbond in sommige winkels van Albert Heijn borden met prijzen die al sinds oktober 2022 niet meer kloppen.

Onduidelijkheid maatregelen Albert Heijn

Volgens een woordvoerder van Albert Heijn gaat het om minder dan 1 procent van de prijzen van aanbiedingen die niet kloppen. Volgens de woordvoerder laten eigen metingen tevens zien dat de genomen maatregelen effectief zijn en dat verkeerde prijzen veel minder voorkomen dan vorig jaar. Welke maatregelen Albert Heijn precies genomen heeft, vermeldt de woordvoerder niet.

Ook stelt het bedrijf dat klanten die een foute prijs signaleren het product altijd gratis meekrijgen, in tegenstelling tot de bevindingen van de Consumentenbond.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, noemt de fouten op de kassabonnen een ‘oneerlijke handelspraktijk’. Volgens haar onderzoekt de Consumentenbond momenteel juridische stappen tegen Albert Heijn ‘om een einde te maken aan deze situatie’.