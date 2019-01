Consumentenbond naar de rechter om no-showclausule KLM

Vliegtuigen van KLM op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

KLM laat passagiers na het missen van de heenvlucht extra neertellen voor hun al betaalde terugvlucht, of zelfs een nieuw ticket kopen. Daarmee zouden ze reizigers onrechtmatig op kosten jagen, die in de duizenden euro’s kunnen lopen. De Consumentenbond gaat de rechter vragen deze algemene voorwaarde nietig te verklaren.

Toen de bond in december meedeed met de gecoördineerde actie tegen Europese maatschappijen met dezelfde no-showclausule, zei KLM dat dit ‘duidelijk in de voorwaarden’ staat. ‘Wanneer de passagier een andere reisvolgorde verkiest dan die hij heeft gekocht, is dat in strijd met de algemene vervoersovereenkomst en moet daar de no-showvergoeding voor betaald worden.’

Bart Combée, directeur Consumentenbond noemt dit scheef: ‘Het geld voor de niet gebruikte vlucht krijgt de passagier niet terug, de luchtvaartmaatschappij daarentegen kan de ongebruikte stoel gewoon nog een keer verkopen aan een ander.’