Consument ziet stroomrekening opnieuw stijgen door groeiende kosten hoogspanningsnet

Het logo van Tennet bij een hoogspanningsstation in Maasbracht. Beeld ANP

Een gemiddeld Nederlands huishouden, dat nu 55 euro per jaar betaalt aan transportkosten, is volgend jaar 70 euro kwijt. In 2024 stijgen de kosten naar verwachting naar 85 euro, aldus Tennet. Burgers betalen deze kosten niet rechtstreeks aan de netbeheerder. Ze zijn verrekend in de stroomprijs.

Een van de oorzaken is onderhoud aan het hoogspanningsnet, onder meer bij de Eemshaven en rond de energiecentrale van Vattenfall bij Diemen, waar veel verbindingen samenkomen. Bij ‘het Utrecht Centraal van het Nederlandse stroomnet’ kon tijdelijk minder elektriciteit vanuit het noorden naar het zuiden passeren. Tennet moest hierdoor extra capaciteit inkopen bij centrales in het zuiden, terwijl aanbieders in het noorden gecompenseerd moesten worden voor de elektriciteit die zij niet konden leveren. Deze zogenoemde ‘redispatch’ kost tientallen miljoenen euro’s.

Tennet verwacht dat deze kosten de komende jaren hoog zullen blijven, al hoopt het bedrijf dat de stroomprijzen zullen dalen. ‘We werken volop aan de verbetering van het net’, zei algemeen directeur Manon van Beek vrijdag in een toelichting. ‘Veel kosten zijn voorzien, maar de hoge elektriciteitsprijzen niet.’

Mede hierdoor noteerde Tennet onder de streep in het eerste halfjaar een recordverlies van 525 miljoen euro. Tennet spreekt zelf van een boekhoudkundig tekort, omdat het de extra gemaakte kosten over twee jaar terug krijgt via hogere transportvergoedingen. Volgens de financiële verslagleggingmethode die Tennet gebruikt, was sprake van een bedrijfsresultaat van 579 miljoen euro positief, 148 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar van 2021. ‘Pas als we op deze resultaten verliezen lijden, maken we ons echt zorgen’, aldus Van Beek.

Toezichthouder ACM maakte vrijdag bekend dat regionale netbeheerders hun netverliezen volgend jaar al mogen doorberekenen en niet langer twee jaar hoeven te wachten. ACM wil voorkomen dat zij vanwege de hogere kosten minder investeringsruimte hebben voor de energietransitie. Wat de gevolgen van dit besluit zijn voor consumenten, is nog niet bekend. ACM maakt de tarieven voor 2023 eind november bekend.

Problemen Limburg en Noord-Brabant

Tennet zegt te werken aan de problemen rond het hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg. Daar kunnen bedrijven vanwege capaciteitsproblemen sinds kort geen aanvragen meer doen voor een nieuwe of zwaardere aansluiting. Half september komt Tennet met de uitkomsten van de analyse van de problemen en oplossingen in deze regio.

Of in andere regio’s vergelijkbare tekorten dreigen, kan Van Beek nog niet zeggen. Ook deze analyse komt in september. Tennet heeft niet de indruk dat bedrijven in andere regio’s snel een aansluiting aanvragen om te voorkomen dat ze lang moeten wachten, mocht Tennet in hun regio ook een stop aankondigen. ‘Voor de duidelijkheid,’ zegt Van Beek, ‘we zijn in Limburg en Noord-Brabant niet gestopt met aansluiten, we laten alleen tijdelijk geen nieuwe aanvragen toe.’