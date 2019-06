Consortium wil Nederland koploper maken in drijvende zonneparken

Zonnepark op het water in de Lingewaard. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het consortium van bedrijven, Rijkswaterstaat, 35 gemeenten en kennisinstellingen als TNO wil honderdduizenden zonnepanelen neerleggen op drijvers in plassen, meren en spaarbekkens.

Natuurorganisaties zijn bezorgd over de plannen. Zij vrezen schade aan de waterkwaliteit en problemen voor vogels en vissen. De Vogelbescherming pleit in de krant voor landelijk onderzoek naar de effecten van drijvende zonnepanelen, die grote delen van het water afdekken. De organisatie vreest dat de waterkwaliteit zal afnemen, als gevolg van verminderde inval van zonlicht. Dat zou kunnen leiden tot vissterfte. Minder vissen betekent vervolgens minder voedsel voor vogels.

Klimaatdoelen

De aanleg van veel drijvende zonneparken is volgens het consortium nodig om de klimaatdoelen van het kabinet te halen. Energieparken op het water vormen ook een alternatief voor meer zonneparken op land. Zij kunnen tevens een grootschalige aanvulling zijn van de plaatsing van meer zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven.

Op een aantal plaatsen in Nederland zijn al drijvende zonneparken in aanleg, of voltooid. Op een zandwinplas in het Groningse Tynaarlo is het bedrijf Groen Leven bezig met de aanleg van een drijvend zonnepark van 23 duizend panelen. Vooralsnog wordt dat het grootste drijvende zonnepark van Europa. Zo’n drievijfde van de panelen is inmiddels geplaatst, zegt medewerker Willem Biesheuvel. De panelen worden geplaatst op pontons die periodiek verplaatst kunnen worden.

De panelen moeten 23 megawatt stroom gaan produceren, volgens het bedrijf genoeg voor het elektriciteitsgebruik van zevenduizend huishoudens en een deel van het stroomverbruik van het zandwinningsbedrijf ter plaatse. Door de koeling en reflectie van zonlicht die het water biedt zouden de panelen circa 14 procent meer energie produceren dan een vergelijkbare installatie op land.