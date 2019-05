Conservatieven en Labour onderuit in lokale verkiezingen

Premier Theresa May bracht donderdag haar stem uit in Thames Valley. Beeld AP

Binnen de Conservatieve Partij heeft het verlies opnieuw geleid tot de roep om het vertrek van Theresa May. De meeste kiezers en leden van de partij hebben geen enkel vertrouwen meer in de partijleider en premier. Tot dusver hebben de Conservatieven vierhonderd raadszetels verloren, een aantal dat nog kan oplopen.

De Liberaal-Democraten deden het vooral goed in het zuiden en westen van Engeland. Zo wisten ze onder meer controle te verwerven over de gemeentepolitiek in het district Noordoost-Somerset, een gebied dat door de bekende brexiteer Jacob Rees-Mogg wordt vertegenwoordigd in het Lagerhuis.

Implosie

De Conservatieven verloren ook hun meerderheid in Winchester, St Albans en Peterborough, steden waar ze normaal gesproken de dienst uitmaken. In het noorden van het land wist Labour mondjesmaat te profiteren van de conservatieve implosie, maar landelijk gezien deed de partij van Jeremy Corbyn het slecht. Dat zou niet alleen te maken hebben met de onduidelijke houding met betrekking tot de Brexit, maar ook met het leiderschap, of gebrek daaraan, van Jeremy Corbyn.

Voor de Liberaal-Democraten onder leiding van Vince Cable was dit het beste resultaat sinds 2004, toen de partij profiteerde van de omstreden beslissing van Tony Blair om oorlog te gaan voeren in Irak. Ook de Groenen en onafhankelijke kandidaten deden het goed. Voor Brexit-stemmers was het een lastige verkiezing omdat de Brexit Party van Nigel Farage niet meedeed en Ukip te veel een anti-islam partij geworden is. Zij krijgen over drie weken mogelijk hun kans op protest tijdens de Europese verkiezingen.