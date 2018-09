Conservatieve Vlaamse jeugdbeweging Schild & Vrienden grossiert achter de schermen in racisme en seksisme

Dries Van Langenhove. Foto VRT

‘De dag van geweld komt nog wel hoor, ik weet welke kant voorbereid zal zijn en welke niet’, schrijft de 25-jarige oprichter van Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove, in een besloten chatgroep.

Vlaanderen reageert onthutst op de onthullingen van Pano: het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoek geopend naar de retoriek van de jongerenbeweging en de Universiteit Gent heeft Van Langenhove geschorst. Er wordt een tuchtprocedure gestart om hem definitief uit te sluiten. De conservatieve politieke partij N-VA neemt nadrukkelijk afstand van de beweging. ‘Ranzigheid en extremisme hebben bij ons geen plaats’, zegt voorzitter Bart De Wever. De partij had voor de gemeenteraadsverkiezingen drie leden op de kandidatenlijst staan die ook zijn verbonden aan Schild & Vrienden, maar die zijn woensdag alle drie geschrapt of uit zichzelf teruggetreden. Een twintigtal leden van Jong N-VA die aan Schild & Vrienden was gelieerd, zegt hun lidmaatschap bij de beweging op.

Niet altijd politiek correct

De flamboyante Van Langehove (hij studeert rechten, zetelt in de raad van bestuur van de UGent, heeft al een master in politieke wetenschap en is gediplomeerd loodgieter) begon in 2017 een besloten Facebookgroep, waarin ‘grappige beelden die niet altijd politiek correct hoefden te zijn’ met elkaar werden gedeeld. Na verloop van tijd werd er ook over politiek gediscussieerd.

Toen in datzelfde jaar een toespraak van staatssecretaris Theo Francken (Asiel en Migratie) werd afgelast door vandalisme van linkse groeperingen, deed Van Langenhove op Facebook een oproep om hem bij volgende bijeenkomsten te beveiligen. Er kwam negentig man opdagen. ‘Met zo’n mobilisatiecapaciteit moet ik iets doen’, zei van Langenhove afgelopen maart tegen de Vlaamse krant De Morgen. ‘Als zoveel jongeren op straat willen komen voor een rechts en Vlaams gedachtengoed, dan mag dat niet verloren gaan.’

Schild & Vrienden werd in Vlaanderen in korte tijd steeds zichtbaarder. Leden raapten huisvuil op, bezochten bejaarden en voerden actie tegen het ‘cultuurmarxisme van links’. Van Langenhove werd een bekend gezicht in de media, en van de acht gekozen leden van de Vlaamse Jeugdraad (de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over kinderen en jeugd) komen er vier jongeren uit zijn entourage. Het is onduidelijk hoeveel leden de organisatie precies heeft, maar de Facebookpagina van Schild & Vrienden telt 14.000 volgers.

De weerbaarheid van de jeugd is een belangrijk aandachtspunt voor de beweging. Een gezond lichaam hoort volgens Van Langehove bij de idealen, en er wordt ook geoefend op de schietbaan. Dat deden ze vorige maand nog in Roemenië, waar Van Langenhove ook sprak met de Hongaarse premier Viktor Orban.

Verdacht

Maar een rechtse organisatie is echter al snel verdacht, klaagde Van Langenhove. Vorige week zei hij nog vanaf de Zomeruniversiteit van het Forum voor Democratie van Thierry Baudet tegen De Morgen dat de gevestigde media hem steeds in een kwaad daglicht stellen, terwijl hij echt niet racistisch is. Ondanks zijn achterdocht, mocht een verslaggever van Pano Van Langenhove een half jaar volgen. Hij wist echter niet dat Pano ook toegang kreeg tot besloten chatgroepen van Schild & Vrienden, en in totaal 67.000 berichten las.

Een kleine 900 man heeft toegang tot de besloten Facebookgroep van de organisatie, en een later opgerichte chatbox telt 190 kernleden. Hier delen zij hun plannen: het is belangrijk om sleutelposities in te nemen bij grote instellingen om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid. ‘Het is tijd voor een mars door de instellingen’, schrijft iemand, om zo het ultraconservatieve gedachtegoed van Schild & Vrienden te normaliseren.

Grof

In die besloten groepen is geen bericht te grof. Er wordt openlijk gedweept met het nazisme, en er worden extreem seksistische en racistische grappen gemaakt. Zo is er een foto van een zwart jongetje, met daarbij de tekst: ‘Dit is Mumba, een negerjongen van 8 jaar. Hij doet er elke dag drie uur over om naar school te komen. Met uw steun van 5 euro kopen wij een zweep en zorgen we ervoor dat die luie tyfusneger binnen een kwartier op school is.’

Er is een cartoon van een vrouw die zichzelf in de bus laten nemen door een man. Dat heeft hij verdiend omdat hij een moslima in dezelfde bus op haar sluier aansprak. En er is een foto van een man die op zijn fiets, met een automatisch wapen in de hand, een zwart kind achtervolgt. ‘Als je staat te barbecueën en je houtskool loopt weg’, staat erboven.

Eén van de grappen in de besloten chatbox van Schild & Vrienden. Foto VRT

‘NOOIT screenshots’

In het openbaar stelt Louis De Stoop, de rechterhand van Van Langenhove, dat er binnen Schild & Vrienden ‘geen plaats is voor mensen die geloven in nationalisme of racisme’, maar binnen de besloten chatgroep plaatst hij vrolijk foto’s van zichzelf en van Hitler voor de Eiffeltoren, en vraagt wie van de twee de mooiste pose heeft. Van Langenhove waarschuwt dat er ‘NOOIT screenshots uit deze groep mogen worden gedeeld’.

Hier herkent hij niets van, zegt Van Langenhove als hij door Pano met het materiaal wordt geconfronteerd. Er staat zoveel lelijks op het internet, en bovendien kan iedere gek een plaatje maken en zeggen dat het van Schild & Vrienden komt. Wat betreft de berichten die hij zelf zou hebben geschreven: iemand heeft zijn profielfoto van Twitter gepikt en onder zijn naam gewerkt. ‘U bent bedot’, vertelt hij de verslaggever van Pano. Maar een paar maanden eerder zei de ‘nep-Van Langenhoven’ in de besloten chatbox tegen iemand dat een interview met Pano langer duurt dan gedacht – en dat was op een tijdstip dat hij inderdaad een lang gesprek met hen had. Het is dus wel degelijk Van Langenhoven zelf, concludeert het programma.

Sinds de uitzending woensdag is Van Langenhove onbereikbaar.