Conservatieve stemmer in Duitse hoofdstad heeft genoeg van ‘brekebeen Berlijn’

Verkiezingsposters voor SPD en CDU. Beeld Anna Tiessen voor de Volkskrant

Ze doet het geen tweede keer, zegt Carmen Blanke (58), bij een winkelcentrum in de Berlijnse arbeiderswijk Spandau. Eén keer heeft ze op de SPD gestemd, bij de laatste stadsverkiezingen eind 2021, maar ze is hevig teleurgesteld in de linkse sociaal-democraten. Dus stemt ze deze zondag gewoon weer op de christen-democratische CDU. Misschien dat de conservatieven eindelijk de teugels een beetje strak trekken in de wanordelijke Duitse hoofdstad. Structuur. Orde. Solide financiën.

‘Onze oude burgemeester noemde Berlijn ooit ‘arm, aber sexy’, zegt Blanke, verwijzend naar de gevleugelde uitspraak, in 2003, van toenmalig burgemeester Klaus Wowereit die het officieuze motto van de Duitse hoofdstad is geworden. ‘Nou, tegenwoordig is het eerder ‘arm, arm en smerig.’

Het rauwe, ongepolijste karakter van Berlijn oefent grote aantrekkingskracht uit op bezoekers – als een soort coolere tegenhanger van grandioos Parijs. Maar veel Berlijners zelf hebben schoon genoeg van de desorganisatie in hun hoofdstad. Een greep uit het ochtendnieuws donderdag, op Radio Berlin-Brandenburg: duizend leerkrachten te weinig. Stakende vuilnismensen. Herstructurering vliegveld 800 miljoen euro duurder dan nodig. Berlijners klagen over maandenlange wachttijden bij de gemeente, gebrek aan parkeerruimte, over woningnood en torenhoge huren. Vaak problemen die de huidige stadsregering beloofde op te lossen, maar die alleen maar erger werden.

Marathon

‘Duitsers hebben in het buitenland de reputatie goed georganiseerd te zijn’, zegt Marcus Weber (58) grappend in Konditorei Fester in de oude binnenstad van Spandau. ‘Maar als ik naar onze hoofdstad kijk, vraag ik me af waar die reputatie vandaan komt.’

Marcus Weber (links) in Konditorei Fester, met Hedwig Kranz. Beeld Anna Tiessen voor de Volkskrant

Het ironische is dat deze verkiezingen het ultieme bewijs zijn van de Berlijnse desorganisatie. Op 26 september 2021 stemde heel Duitsland voor een nieuwe Bondsdag, de nationale Tweede Kamer. In Berlijn stemden ze óók voor de gemeenteraad. En voor de besturen van de twaalf stadsdelen die verregaande autonomie hebben. Er was een referendum over het onteigenen van een woningbouwcoöperatie – typisch Berlijn. En juist op die dag vond ook de jaarlijkse marathon plaats.

Resultaat: de halve stad was afgezet, stembiljetten ontbraken, lange wachttijden zorgden voor afhakende kiezers, stemlokalen gingen te vroeg of juist te laat dicht. Na klachten besloot het grondwettelijk gerechtshof: dit moet opnieuw. Kosten: 39 miljoen euro. Ook de Bondsdag-verkiezingen worden in Berlijn deels herhaald, maar dat gebeurt pas in 2024 en zal de landelijke regeringscoalitie niet veranderen.

Wie wil weten waarom plots de conservatieve CDU aan een opmars bezig is in de linkse Duitse hoofdstad, hoeft dan ook niet lang te zoeken naar het antwoord: onvrede.

Arbeidersstad

In Spandau, in het uiterste westen van Berlijn, zijn op donderdagmiddag nauwelijks volwassenen onder de vijftig te vinden. Waar die in centrale wijken van Berlijn op elke straathoek achter een caffè latte en een MacBook zitten, wonen in Spandau mensen die overdag elders in Berlijn bezig zijn de stad draaiende te houden. Technici, gemeentewerkers, mensen die niet vanachter een toetsenbord kunnen werken. Eén onderwerp dat hier in vrijwel elk gesprek terugkomt: de auto. En wel als symbool voor de verwijdering tussen het huidige bestuur van Berlijn en de werkende mens.

Kijk naar de kaart met stemmen per district uit 2021, en meteen wordt duidelijk hoe in Berlijn de hazen lopen. Het midden van de stad – welvarend, hoogopgeleid, internationaal – is bijna geheel groen. De stadsdelen er omheen, waaronder Spandau, stemmen zwart (CDU) of rood (SPD).

Grote gemeenschappelijke vijand hier: de Groenen. Noem hun naam in warenhuis Karstadt, en mensen buitelen over elkaar heen met sputterende afkeer. Heel Berlijn functioneert nauwelijks, en wat doet de Berlijnse regering, met de Groene verkeerswethouder Bettina Jarasch? Fietsstraten aanleggen in de binnenstad, betaald parkeren duurder maken, parkeerplaatsen verwijderen. De werkende man pesten. En dat allemaal onder toeziend oog van de SPD-burgemeester, Franziska Giffey. Samen met de Groenen en kleine derde Die Linke vormt haar partij de huidige regering.

Gepensioneerd journalist Barbara Lemke in een winkelcentrum in Spandau. Beeld Anna Tiessen voor de Volkskrant

Voor de CDU is het een dankbaar onderwerp; verkiezingsposters overal in Berlijn bezweren dat onder de CDU niemand je auto zal afpakken. Andere affiches bepleiten betaalbare woonruimte of beloven een ‘einde aan de chaos’. Het past in de bredere manier waarop de CDU, en hoofdstedelijk leider Kai Wegner, zich opwerpen als hoeder van de hardwerkende Duitser. En overal staat: ‘dit keer CDU’. Want ook de partij zelf weet dat ze geen natuurlijke winnaar zijn in het linkse Berlijn.

Maar op dit moment liggen ze een paar procentpunten voor in de peilingen, en ruiken de zege. Of de CDU straks werkelijk de teugels in handen krijgt, waarmee het linkse Berlijn voor het eerst sinds de jaren negentig een conservatieve regeringsleider zou krijgen, is zeer de vraag. Niemand wil met de CDU een coalitie vormen. De huidige coalitie kan waarschijnlijk een meerderheid houden, ook als de CDU wint.

Oost en West

De wanorde in het Berlijnse bestuur is ook niet alléén de huidige regering aan te rekenen, zegt zelfs een enkele klager in Spandau donderdagmiddag. Sommige problemen zitten dieper. Een vrouw op leeftijd zegt dat oudere politici uit het oosten en westen van de stad elkaar nog altijd niet vertrouwen. Iemand spreekt het vermoeden uit dat Berlijnse politici er vooral zitten om een opstap te maken naar de landelijke politiek. Anderen hekelen het complexe bestuur van de hoofdstad, een onafhankelijke deelstaat, en het feit dat de twaalf grotendeels zelfstandige stadsdelen nauwelijks met elkaar communiceren.

Zo bezien heeft het moderne Berlijn, in zijn huidige vorm sinds de eenwording ruim 32 jaar oud, wel iets weg van een jonge volwassene. ‘Het zal nog even duren’, zegt gepensioneerd journalist Barbara Lemkes (76). ‘Nieuwe generaties moeten eerst de ruimte krijgen om nieuwe wegen te vinden.’