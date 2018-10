Conservatieve rechter Kavanaugh na weken van onrust goedgekeurd

Terwijl buiten honderden demonstranten de senatoren opriepen om tegen Kavanaugh te stemmen, sloten de gelederen zich binnen. Vijftig senatoren stemden voor, 48 tegen. De politie moest demonstranten tegenhouden toen die de trappen van het Capitool probeerden te bestormen. Vrouwen droegen spandoeken met teksten als: ‘Wij geloven alle slachtoffers’ en: ‘Stem hem weg’.

Vrijdag besloten de senatoren met een minieme meerderheid van 51 tegen 49 een eind te maken aan het slepende debat over Kavanaughs benoeming en dit weekeind over te gaan tot de finale stemming. Voor de Republikeinen is het van belang de benoeming zo snel mogelijk achter de rug te hebben voor de congresverkiezingen van volgende maand, wanneer zij mogelijk hun meerderheid verliezen

Donald Trump heeft in korte tijd maar liefst twee maal de mogelijkheid gehad om een opperrechter naar eigen smaak te benoemen – zij dienen voor het leven. Onder president Obama hebben de Democraten hun kans in 2016 niet kunnen grijpen, waardoor er nu een conservatieve meerderheid is in het hoogste juridische bastion van de Verenigde Staten.

De hele week was het onzeker of Kavanaugh het FBI-onderzoek zou overleven dat op het laatste moment was ingelast om de beschuldigingen over zijn vermeende seksueel grensoverschrijdende gedrag in zijn studententijd te onderzoeken. Tijdens de FBI-hoorzitting verloor Kavanaugh zijn zelfbeheersing waardoor hij in elk geval de steun verloor van de Republikeinse senator Lisa Murkowski uit Alaska.

Maar vrijdagavond lieten twee andere weifelende Republikeinse kandidaten, Jeff Flake uit Arizona en Susan Collins uit Maine, op de valreep weten dat zij zijn kandidatuur toch steunen. Ook de Democraat Joe Manchin die in het conservatieve West Virginia moet worden herkozen volgende maand, gaf op het laatste moment mee en zei akkoord te gaan.

Nog even was onduidelijk of de stemming naar zondag zou worden verplaatst omdat de Republikeinse senator Steve Daines zaterdag aanwezig wilde zijn op het huwelijk van zijn dochter. Lisa Murkowski heeft aangegeven namens hem in elk geval 'present' te zijn als gebaar van collegialiteit.

Debbie Ramirez, een van de vrouwen die een aanklacht hebben ingediend tegen Kavanaugh over gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld op Yale, gaf zaterdag een verklaring af terwijl ze naar het debat in de Senaat keek: ‘Ik voel me alsof ik weer terug ben op Yale, waar de halve kamer aan het lachen is en de andere kant uit kijkt. Alleen deze keer zijn het geen dronken studenten maar Amerikaanse senatoren die dit gedrag bewust negeren.’

Tegen de 53-jarige rechter rezen bezwaren toen enkele vrouwen naar voren kwamen met getuigenissen over seksueel misbruik in de jaren tachtig, toen Kavanaugh student was. Een van hen, hoogleraar psychologie Christine Blasey Ford, legde vorige week een emotionele verklaring af tijdens een hoorzitting in de Senaat. Kavanaugh ontkende de beschuldigingen op heftige wijze tijdens dezelfde zitting.

Volgens een rapport van de FBI, dat donderdag naar het Witte Huis werd gestuurd, zijn er geen redenen om Kavanaugh strafrechtelijk te vervolgen. Daarmee lijken de belangrijkste bezwaren van een deel van de Senaat te zijn weggenomen. De senatoren hadden donderdag de beschikking over één exemplaar van het vertrouwelijke rapport, dat ze een voor een mochten inkijken.