Conservatieve media VS rectificeren onzinverhalen over Kamala Harris en Joe Biden

De Amerikaanse vicepresident Harris met haar boek 'Superheroes Are Everywhere’, dat een jonge migrant na aankomst in de VS cadeau kreeg. The New York Post schreef dat alle jonge migranten het boek kregen. Beeld AFP

Verslaggever Laura Italiano zorgde dinsdag voor heel wat opgetrokken wenkbrauwen met een tweet dat ze was opgestapt bij de New York Post, het meest gelezen boulevardblad van de stad. Drie dagen eerder had ze nog stellig in de krant geschreven dat jonge migranten in een opvangcentrum in Californië de bestseller Superheroes Are Everywhere van vicepresident Kamala Harris kregen uitgedeeld.

‘Het jongste teken dat de regering aan Midden-Amerika de boodschap afgeeft dat de grens wagenwijd openstaat’, schreef Italiano bij een foto van een veldbed in het opvangcentrum waarop het boek en andere spullen, zoals tandpasta, lagen uitgestald. Maar na onderzoek bleek dat slechts één kind Harris’ boek had gekregen. En dat het niet door de overheid was uitgedeeld, maar was gedoneerd bij een inzamelingsactie door buurtbewoners.

‘Een onjuist verhaal dat ik moest schrijven en waartegen ik mij niet genoeg heb verzet’, twitterde Italiano berouwvol. De schade was echter al aangericht. Fox News, dat de stroom alleenreizende minderjarige migranten bij de grens al maanden aangrijpt om de regering-Biden te bekritiseren, had het bericht dankbaar overgenomen. Net als een aantal Republikeinse politici en conservatieve opiniemakers. Want Harris is behalve vicepresident ook coördinator van de aanpak van de problemen aan de grens met Mexico.

The Writer of That Made-Up Kamala Harris Book Story Has Resigned From the New York Post https://t.co/FR2yaEp3oC pic.twitter.com/9dAkTgZDBu — Jezebel (@Jezebel) 28 april 2021

‘Blijf uit mijn keuken’

‘Kreeg Harris betaald voor deze boeken?’, vroeg partijvoorzitter Ronna McDaniel zich af in een tweet. ‘Profiteert ze van Bidens grenscrisis?’ De Republikeinse senator Tom Cotton liet zich in een tweet evenmin onbetuigd. ‘De zwakte van de regering-Biden heeft een golf van illegale immigratie veroorzaakt’, schreef Cotton. ‘Dwingen ze de belastingbetaler nu om het boek van Kamala Harris te kopen als cadeautje aan illegale immigranten?’

De New York Post en Fox News, beide in handen van mediamagnaat Rupert Murdoch, hebben het verhaal nu aangepast en melden intussen dat het maar om één exemplaar van Harris’ boek gaat. De verandering werd echter niet aan de grote klok gehangen. Fox News lag de afgelopen dagen ook onder vuur omdat het beweerde dat Bidens plan om de CO 2 -uitstoot te halveren tegen 2030 gevolgen zou hebben voor de hamburgerconsumptie van de Amerikaan. ‘Hij wil negentig procent van het rood vlees dat jullie eten afpakken’, hield presentator Ainsley Earhardt de kijkers voor.

Andere presentatoren herhaalden deze claim. Met een grafiek werden de miljoenen kijkers gewaarschuwd dat Bidens ‘klimaateisen’ tot gevolg zouden hebben dat ze nog maar één hamburger per maand kon eten. Het Witte Huis ontkende dat Biden de vleesconsumptie van de Amerikanen drastisch wilde terugdringen. Maar Republikeinse politici geloofden er niks van. ‘Waarom blijft Joe niet uit weg uit mijn keuken?’, twitterde het Congreslid Lauren Boebert. Op maandag meldde Fox-presentator John Roberts zuinigjes dat de informatie in de grafiek geen onderdeel was van Bidens klimaatplannen.