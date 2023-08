Conservatieve Feijóo voorgedragen als Spaanse premier, maar gaat het parlement ook akkoord?

Alberto Núñez Feijóo. Beeld AP

‘We zullen een stem geven aan de ruim 11 miljoen burgers die verandering, stabiliteit en gematigdheid willen met een regering die de gelijkheid van alle Spanjaarden verdedigt’, reageert Feijóo dinsdagavond op X, voorheen Twitter. Voor het zover is moet hij eerst een stemming in de Cortes, het Spaanse parlement, overleven. Pas als 176 van de 350 parlementsleden zijn premierschap steunen, of als hij in een tweede stemronde meer voor- dan tegenstemmen krijgt, mag Feijóo een kabinet vormen.

Met de verkiezingsuitslag werd meteen duidelijk dat Spanje een complexe politieke puzzel wacht. De Partido Popular (PP) van Feijóo behaalde de meeste zetels, 136 stuks, maar het resultaat van de beoogde coalitiepartner viel tegen. Terwijl PP enorme winst boekte ten opzichte van vier jaar geleden, moest de rechts-populistische Vox flink inleveren. Samen komen de partijen 7 zetels te kort voor een absolute meerderheid in de Cortes.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Om toch een minderheidskabinet te kunnen vormen, moesten de partijen op zoek naar steun bij kleinere regionale partijen. Volgens persbureau Reuters kan de rechtse coalitie nu op 172 stemmen rekenen. Meer lijkt niet haalbaar omdat de meeste partijen samenwerking met Vox hebben uitgesloten, maar de Spaanse koning Felipe, die het besluit om Feijóo voor te dragen nam op basis van gesprekken met de verschillende partijleiders, ziet blijkbaar toch mogelijkheden.

Sánchez ruikt zijn kans

Als Feijóo die horde niet overwint, komt de zittende premier Pedro Sánchez weer in beeld. Zijn centrumlinkse PSOE won 122 zetels, of 153 met de 31 zetels van de radicaal-linkse Sumar meegeteld. Hoewel een linkse minderheidsregering een stuk beter ligt bij de regionale partijen, is het ook voor Sánchez nog niet zeker of hij de stemming in de Cortes zou overleven.

Waarschijnlijk zou het aankomen op een tweede stemronde, die Sánchez kan winnen als de parlementsleden van Junts per Catalunya, de separatistische partij van Carles Puigdemont, zich van stemming onthouden. Junts heeft onmogelijke eisen gesteld, maar hielp afgelopen week een partijgenoot van Sánchez aan de positie van parlementsvoorzitter. Dinsdag, voordat de voordracht van Feijóo bekend werd, zei Sánchez dat zijn partij in staat was ‘de benodigde parlementaire steun te verzamelen’ om een regering te vormen.