Nieuws VN-vrouwentop

Conservatief offensief op VN-vrouwentop tegen seksuele rechten mislukt

Het offensief van een reeks conservatieve regeringen bij de Verenigde Naties in New York om de seksuele rechten van meisjes en vrouwen in te perken, is mislukt. Een grote meerderheid van landen heeft zaterdag ingestemd met het slotdocument van de Commission on the Status of Women (CSW), die waakt over de uitvoering van de VN-doelen over vrouwenrechten.