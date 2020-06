Conservatief Amerika vlucht naar Twitter-alternatief Parler, waar geen ruimte is voor factchecks

Steeds meer platformen nemen maatregelen wanneer Donald Trump de gebruiksvoorwaarden schendt. Beeld Getty Images

Een dorpsplein waar alles geroepen mag worden. Zo omschrijft de 27-jarige John Matze zijn twee jaar geleden opgerichte platform Parler graag. Een plek zonder censuur, zonder waarschuwingslabels, zonder opgeheven vingertjes. De ceo en oprichter heeft de wind mee. Net als veel andere Facebook- of Twitter-alternatieven was Parler een tijd lang veroordeeld tot anonimiteit, maar de laatste weken zit het netwerk in de lift.

Volgens Matze is het aantal gebruikers de afgelopen week verdubbeld tot twee miljoen. Een artikel in The Wall Street Journal gaf het broodnodige zetje, waarna de app ineens hoog in de lijsten van meest gedownloade apps prijkte. De Amerikaanse zakenkrant zette Parler in de etalage als de vrijhaven voor iedereen die Trump een warm hart toedraagt, inclusief Trumps eigen campagneteam.

Zo’n nieuwe plek is voor hen meer dan welkom, want het is Trump al een tijdje een doorn in het oog dat hij niet meer straffeloos alles kan zeggen op zijn favoriete platform Twitter. Dat greep vorige maand in na de controversiële ‘When the looting starts, the shooting starts’-tweet van Trump toen de protesten begonnen naar aanleiding van de dood van George Floyd.

Volgens Twitter verheerlijkte de president daarmee geweld. Facebook is tot nu toe terughoudender, maar het campagneteam van Trump vreest dat ook hier strenger opgetreden gaat worden. Zeker nu adverteerders de druk opvoeren, onder meer middels een advertentieboycot van bedrijven die vinden dat het platform haatberichten en desinformatie onvoldoende aanpakt. In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen zijn de techbedrijven hoe dan ook huiverig om nog een keer voor de voeten geworpen te krijgen dat ze polarisatie in de hand werken.

Twitch en Reddit

Ook andere platformen grijpen in. Zo heeft streamingdienst Twitch het account van Trump tijdelijk geschorst vanwege ‘hatelijk gedrag’. Trumps team plaatste onder andere een herhaling van een uitzending waarin de president stelt dat Mexico verkrachters naar de VS stuurt. Die is nu verwijderd.

Verder heeft het populaire internetforum Reddit − ooit een plek waar vrijwel alles kon − ongeveer tweeduizend groepen (subreddits genaamd) in de ban gedaan na aanscherping van de huisregels. De website wil naar eigen zeggen uitingen van haat voorkomen.

Meerdere subreddits gingen de afgelopen weken al tijdelijk op zwart vanwege de protesten tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten. Activisten verweten Reddit te laks op te treden tegen racistische uitingen en inhoud.

Evenwicht

Onder de subreddits die nu zijn gesloten, valt een groep met Trumpaanhangers (r/The_Donald), maar ook een linkse gemeenschap (r/ChapoTrapHouse). Redditbaas Steve Huffman erkent dat het lastig was een evenwicht te vinden tussen de vrijheid te zeggen wat je wil en ‘gewoon menselijk fatsoen’.

De Trumpaanhangers die gewoon alles willen zeggen, kunnen nu dus bij Parler terecht. 2 miljoen gebruikers is weliswaar helemaal niets in vergelijking met de 166 miljoen van Twitter en de miljarden van Facebook, maar de laatste weken hebben diverse prominente conservatieve politici en commentatoren een account op Parler aangemaakt.

Dat merken nieuwe gebruikers ook. Zij krijgen tijdens de registratie een hele trits personen aangeraden uit de Trump-entourage en commentatoren ter rechter zijde. Net als alle andere Parlergebruikers hoeven ze − anders dan bij Twitter − niet bang te zijn voor ingrepen. Op Parler is geen ruimte voor factcheckers, belooft oprichter Matze in een interview met Forbes. Vooralsnog is zijn platform de hangplek van rechts. Matze hoopt nog invloedrijke linkse Twitteraars over te halen ook een bijdrage te leveren. Ook hij weet dat polarisatie de smeerolie is in de motor van alle sociale media.