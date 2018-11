Congres-studie: ‘VS kunnen oorlog tegen Rusland of China verliezen’

Een Amerikaanse B-52-bommenwerper boven de Baltische Zee tijdens een oefening met Europese gevechtsvliegtuigen. Beeld US Air Force

Het rapport is een van de meest alarmerende van de afgelopen tien jaar over hoe de VS er nu militair voor staan. Door onder meer militaire bezuinigingen, de technologische vooruitgang van China en Rusland en de verspreiding wereldwijd van moderne wapens, is het niet meer zeker geworden dat de VS een grootschalige oorlog kunnen winnen.

De opstellers van het rapport, twaalf defensiedeskundigen, zeggen dat de VS onder meer kunnen verliezen bij een conflict met de Russen rond de Baltische landen en als China razendsnel overgaat tot een invasie van Taiwan. Met name Beijing zou het de Amerikaanse marine moeilijk kunnen maken bij een militaire interventie.

Beide landen beschikken inmiddels over zulke hypermoderne precisiewapens, zoals de Russische Kalibr-kruisraket en de Chinese DF-21, dat ze Amerikaanse vliegdekschepen kunnen torpederen en gevechtsvliegtuigen kunnen bedreigen.

Amerika’s tegenstanders zijn anno 2018, aldus de National Defense Strategy Commission, sterker, brutaler en agressiever geworden. De commissie werd onder andere ingesteld door de inmiddels overleden Republikeinse senator John McCain. Zelfs Noord-Korea zou de VS volgens de deskundigen met een verrassingsaanval op Seoul voor het blok kunnen zetten: militair ingrijpen, ten koste van zware verliezen, of de situatie accepteren.

Noord-Koreaanse commando’s vorig jaar tijdens een militaire oefening. De commissie constateert dat zelfs Noord-Korea, met zijn raketten en nucleaire arsenaal, het de VS moeilijk kan maken. Beeld AFP

Enorme verliezen

Bij een conflict zouden de VS voor grote problemen komen te staan om de controle over de zee en de lucht, cruciaal voor een militaire overwinning, te verkrijgen. ‘Om te zeggen waar het op staat: het Amerikaanse leger kan de volgende oorlog met een land verliezen’, aldus de opstellers van het rapport, onder wie oud-generaals, een voormalige CIA-directeur en nationale veiligheidsdeskundigen.

‘Rusland en China dagen de VS en hun bondgenoten op een veel grotere schaal uit dan welke andere tegenstander dan ook sinds het einde van de Koude Oorlog’, betogen de opstellers van het rapport.

‘Als de VS tegen Rusland moeten vechten in een Baltische crisis of tegen China in een oorlog om Taiwan, dan kunnen de VS voor een beslissende militaire nederlaag staan’, waarschuwen de deskundigen. ‘Het Amerikaanse leger kan onacceptabel hoge verliezen lijden of veel belangrijk militair materieel kwijtraken. Het kan grote moeite hebben om te winnen of zelfs een oorlog verliezen tegen China of Rusland.’

Een Amerikaans F-22-gevechtsvliegtuig wordt tijdens een missie boven Syrië bijgetankt in de lucht. De laatste grootschalige oorlog die de VS voerden tegen een staat, was in 1991 tegen Irak tijdens de Golfoorlog. Beeld U.S. Air Forces Central Command

Veiligheidscrisis

In de laatste tien jaar waarschuwden ook het Pentagon en denktanks dat de VS aan militaire kracht inboeten, ondanks dat er jaarlijks zo’n 620 miljard euro wordt uitgegeven aan Defensie. Maar in tegenstelling tot deze rapporten, concludeert de commissie dat de VS zich nu al in een nationale veiligheidscrisis bevinden.

De commissie hekelt de teruglopende defensiebudgetten sinds 2012 als gevolg van de begrotingscrises in Washington. Zo werd tussen 2012 en 2019 zo’n 475 miljard euro bezuinigd op de militaire uitgaven. ‘Terwijl de wereld steeds gevaarlijker werd, verzwakten de VS hun defensie’, betogen de militaire deskundigen. ‘Amerika’s militaire superioriteit is verzwakt tot een gevaarlijk niveau. Als wij niet snel handelen, dan zullen de consequenties ernstig zijn.’