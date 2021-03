Congres stemt in met Bidens historische steunpakket van 1.900 miljard dollar

President Joe Biden staat de pers te woord nadat hij met vicepresident Kamala Harris heeft gesproken over het steunpakket ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis. Beeld Samuel Corum / Getty Images

Volgens The New York Times is het steunpakket een van de grootste financiële injecties van de federale Amerikaanse overheid sinds de grote Depressie van de jaren dertig, aanzienlijk groter dan het steunpakket waarmee president Obama de financiële crisis van 2008 bestreed. Biden hoopt het herstel van de Amerikaanse economie na de coronapandemie te versnellen zonder een sterke toename van de inflatie te veroorzaken, iets waarvoor sommige economen vrezen.

Het steunpakket omvat onder meer een cheque van 1.400 dollar voor Amerikanen die minder dan 80 duizend dollar verdienen (160 duizend dollar voor huishoudens). Ook gaat er 350 miljard dollar naar lokale overheden en 130 miljard dollar naar scholen. Het pakket voorziet daarnaast in steun voor kleine bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Door toeslagen (tax credits) voor kinderen, voedselhulp en steun bij huisvesting zou de armoede met eenderde moeten worden teruggedrongen, die onder kinderen zelfs met de helft. Het pakket heeft een duidelijk Democratische signatuur en voorziet in een herverdeling van inkomsten waarvan de armen moeten profiteren. De Democratische afgevaardigde Ro Khanna uit Californië sprak zelfs van een ‘ideologische revolutie ter wille van rechtvaardigheid’.

‘Weggegooid geld’

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Nancy Pelosi, sprak over een ‘historische wet’. De Republikeinen bekritiseerden het steunpakket juist als veel te duur. ‘Het gooit geld weg zonder dat het verantwoord wordt’, zei Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Bovendien zou het geld besteed worden aan de favoriete projecten van links. ‘Bedenk wat Margaret Thatcher zei: socialisme zal uiteindelijk andermans geld tekortkomen.’ Met zijn linkse plan komt Biden zijn belofte om meer eenheid in het land te brengen niet na, aldus McCarthy.

Toch is Bidens steunpakket populair in het hele land. Volgens peilingen staat 70 procent van de Amerikanen achter de maatregelen. Ook onder Republikeinse kiezers is de steun relatief hoog, met 50 procent. Waarschijnlijk is het pakket populair omdat een groot deel van het geld bij gewone Amerikanen terecht moet komen, terwijl president Obama na de financiële crisis van 2008 bekritiseerd werd omdat hij met overheidsgeld grote bedrijven overeind hield. Biden en andere Democratische politici zijn van plan het land rond te reizen om het pakket aan te prijzen. Daarmee hopen ze hun politieke positie te verstevigen en de Republikeinen schade toe te brengen vanwege hun verzet tegen populaire maatregelen.

Wereldwijde gevolgen

Het historische pakket heeft gevolgen voor de hele wereld. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) zei maandag dat de mondiale economie 1 procent meer zal groeien dankzij Bidens steunplan. Het steunpakket komt in een periode waarin de Amerikaanse overheid toch al veel geld in de economie pompte, ook onder president Trump. Daardoor kwam het begrotingstekort in de eerste vijf maanden van het fiscale jaar, dat in oktober 2020 begon, boven de 1.000 miljard dollar uit. Sommige economen hebben dan ook hun zorg uitgesproken over de mogelijkheid van toenemende inflatie als de economie oververhit raakt door de injectie van zo veel overheidsgeld.

De cheques voor Amerikaanse burgers zullen niet ondertekend worden door Joe Biden zelf, zoals zijn voorganger Trump vergelijkbare cheques wel van zijn handtekening voorzag. ‘Dit gaat niet over Biden. Het gaat over het Amerikaanse volk dat steun krijgt’, zei een woordvoerder.