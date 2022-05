Congres: ChristenUnie moet scherper zijn op bestuurscultuur

Partijleider Gert-Jan Segers zei ‘een ellendig politiek jaar’ achter de rug te hebben. Beeld ANP

De motie werd gepresenteerd als een oproep de koers te wijzigen. Daarbij moet niet worden geschroomd eventuele moties van wantrouwen of afkeuring te steunen.

De ChristenUnie opereerde 1 april vorig jaar in het debat waarin het vertrouwen in minister-president Rutte op het spel stond, nogal halfslachtig. Eerst werd een motie van wantrouwen niet gesteund. Een paar dagen later maakte partijleider Gert-Jan Segers bekend toch niet met Rutte door te willen. Uiteindelijk formeerde de ChristenUnie alsnog mee aan een nieuw kabinet onder leiding van Rutte.

Woestijntocht

Segers sprak zaterdag zelf in zijn congrestoespraak van ‘een woestijntocht’. Hij zei ‘een ellendig politiek jaar’ achter de rug te hebben en vertelde dat ook in de partijtop pittige gesprekken nodig waren geweest ‘om elkaar te blijven begrijpen’.

De omgangsvormen in de landspolitiek groeiden uit tot het belangrijkste onderwerp van dit congres. Segers: ‘Er is in de politiek een polarisatie ontstaan die ik nog niet eerder heb meegemaakt.’ Hij ziet voor de ChristenUnie een rol weggelegd die polarisatie te bestrijden.