Congolese oud-vicepremier eist enorme schadevergoeding van Internationaal Strafhof

Jean-Pierre Bemba. Beeld AFP

De politicus en schatrijk zakenman was vicepresident en een belangrijke rivaal van de toenmalige Congolese machthebber Joseph Kabila toen hij in 2010 werd gearresteerd en aan het strafhof (ICC) werd uitgeleverd. In 2016 werd hij veroordeeld tot achttien jaar cel wegens misdaden tegen de menselijkheid die zouden zijn gepleegd door bendes die hij zou hebben ingezet in de naburige Centraal-Afrikaanse Republiek. Vorig jaar werd hij in hoger beroep helemaal vrijgesproken.

Zijn advocaten eisen zeker 12 miljoen euro schadevergoeding voor de vele jaren die hij onschuldig achter de tralies doorbracht, 10 miljoen voor bijkomstige schade en 4,2 miljoen euro voor de kosten van zijn verdediging. Daarnaast eist Bemba 42,4 miljoen euro schadevergoeding voor al zijn ondernemingen en onroerende goederen die jarenlang werden verwaarloosd.

De advocaten geven als voorbeeld een vliegtuig van Bemba dat in beslag werd genomen door aanklagers van het ICC, maar dat sindsdien niet meer heeft gevlogen en niet is onderhouden. De Boeing 727 staat al tien jaar geparkeerd bij het vliegveld van Faro in Portugal. Het toestel is een wrak, maar de parkeerkosten zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 713.000 euro. Volgens advocaten van Bemba heeft vooral het wanbeleid bij het ICC ertoe geleid dat goederen van hun cliënt zijn verwaarloosd, verloren gegaan of een schuldenpost zijn geworden.