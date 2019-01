Congolese oppositieleider Fayulu vecht overwinning van presidentskandidaat Félix Tshisekedi aan

Volgens verkiezingswaarnemers van de machtige Katholieke Kerk in Congo heeft Fayulu ruim 60 procent van de stemmen gekregen en niet 34, zoals de officiële kiescommissie bekend heeft gemaakt. Dat zou hem de winnaar maken van de veelbewogen presidentsverkiezingen in het immense Centraal-Afrikaanse land, en niet Félix Tshisekedi.

Donderdag bleek dat Tshisekedi met 38 procent van de stemmen volkomen onverwacht als winnaar uit de bus was gekomen. Die uitslag werd direct in binnen- en buitenland in twijfel getrokken, officiële felicitaties zijn daarom tot nog toe uitgebleven. Aangenomen wordt dat Tshisekedi door zittend president Joseph Kabila in het zadel is geholpen nadat duidelijk was geworden dat zijn beoogde kroonprins, Emmanuel Shadary, niet kon rekenen op voldoende steun van de bevolking.

Aanhangers van Martin Fayulu verzamelen zich om hem te horen spreken in Kinshasa. Beeld AP

Vredige machtsoverdracht

Fayulu, een gerespecteerd zakenman met ruime internationale ervaring, was door de voltallige oppositie aangewezen om het op te nemen tegen de opvolger van Kabila. De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo (DRC) waren meerdere malen uitgesteld omdat Kabila een ongrondwettelijke derde ambtstermijn ambieerde. Onder druk van de kerk en de internationale gemeenschap besloot hij vorig jaar toch terug te treden en verkiezingen uit te schrijven. Het zou de eerste democratische vredige machtsoverdracht in Congo worden sinds de onafhankelijkheid in 1960.

In december besloot de regering van Kabila op de valreep de provincies waar ebola heerst uit te sluiten van de verkiezingen. Vanwege besmettingsgevaar mochten ruim 1 miljoen burgers niet stemmen, toevallig in de regio waar Fayulu veel aanhang heeft. Zij zouden later hun stem mogen uitbrengen, hetgeen zinloos werd geacht als er nu al een winnaar werd uitgeroepen. In veel plaatsen in Congo was het voor de verkiezingen daarom al onrustig. De protesten na de verkiezingen zijn tot nog toe redelijk onder controle gebleven, maar de vlam kan op sommige plaatsen op elk moment in de pan slaan.

Fraude

Volgens Fayulu is er op grote schaal gefraudeerd met de uitslag. Voor honderden aanhangers kondigde hij vrijdag in de hoofdstad Kinshasa aan naar de rechter te stappen om de ‘gestolen overwinning’ aan te vechten. Fayulu baseert zijn gelijk op eerdere opiniepeilingen die hem de onbetwiste winnaar maakten. De tellingen van de 40 duizend waarnemers van de kerk die grondig en betrouwbaar worden geacht, gaven de doorslag. Tshisekedi zou in werkelijkheid slechts 18 procent van de stemmen hebben gehaald. ‘Als je weet dat je gelijk hebt, kun je niet thuis blijven zitten’, zo verklaarde Fayulu zijn actiebereidheid voor de persbureaus.

Fayulu wordt gesteund door twee andere populaire politici die zich niet verkiesbaar mochten stellen: de onlangs in Den Haag door het Internationaal Strafhof vrijgesproken rebellenleider Jean-Pierre Bemba en oud-gouverneur Moise Katumbi van de mineraalrijke provincie Katanga. Tshisekedi had zich eerst achter het oppositieblok onder leiding van Fayulu geschaard, maar besloot deze herfst toch zelfstandig verder te gaan. Mogelijk dus onder druk van Kabila.