Congo haalt opgelucht adem: president Kabila gaat toch niet voor derde termijn

President Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo doet niet mee aan de presidentsverkiezingen in december. Dat kondigde de regering woensdag aan. Kabila, aan de macht sinds 2001, had volgens de wet al in 2016 moeten aftreden, maar weigerde dat tot nu toe.

Kabila stelde nieuwe verkiezingen uit, met dodelijke protesten tot gevolg. Met zijn vertrek komt een einde aan zorgen van de oppositie en de internationale gemeenschap dat Kabila Congo terug zou storten in een burgeroorlog door op te gaan voor een derde termijn.

In plaats van Kabila stelt Emmanuel Ramazani Shadary, secretaris van de regeringspartij, zich verkiesbaar. Shadary, een voormalig minister van Binnenlandse Zaken, is kandidaat namens het Gezamenlijk Front Congo, een politiek platform dat in juni door de regeringscoalitie in het leven werd geroepen.

De keuze voor Ramazani wordt gezien als een brutale zet van Kabila, die in de praktijk ook na zijn aftreden de controle zou willen behouden. Zijn beoogde opvolger staat op de Europese sanctielijst voor vermeende mensenrechtenschendingen.

Die zouden plaats hebben gevonden tijdens het neerslaan van demonstranten, tijdens de verkiezingsprotesten in 2016. Ook Kabila wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen. Volgens critici geldt Kabila - die de macht overnam van zijn vermoorde vader Laurent-Désiré - als een corrupte en onbekwame president.

Op 23 december gaan de Congolezen naar de stembus, in wat de eerste vreedzame verkiezingen moeten worden in een land dat al decennia geplaagd wordt door autoritaire regimes, coups en dodelijke politieke conflicten.