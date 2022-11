Conflict tussen Rwanda en Congo-Kinshasa laait op in aanloop naar vredesbesprekingen

De Congolese politie probeert maandag demonstranten tegen te houden vlak bij de grens met Rwanda. Beeld AFP

De demonstraties zijn een reactie op de opmars van een rebellengroep in het oosten van Congo. De rebellen, die zichzelf ‘Mouvement du 23 mars’ of ‘M23’ noemen, namen grote steden in en trekken richting Goma, een grote stad in het grondstofrijke oosten van Congo. Door de gevechten van de afgelopen weken zijn zeker 90 duizend Congolezen op de vlucht geslagen.

Nadat de rebellen in 2013 door het Congolese leger en de VN-vredesmacht waren verslagen, hielden zij zich jarenlang op de achtergrond. Tot vorig jaar, toen ze een groot offensief begonnen tegen zowel het Congolese leger als andere rebellengroepen in de regio. De beweging, opgericht in 2009, zegt dat zij opnieuw de strijd aangaat, omdat Congo zich zich niet aan het in 2013 gesloten vredesakkoord zou houden.

De rebellen hebben de afgelopen dagen veel terrein veroverd in het oosten van Congo. Toen de gewapende groep de stad Kiwanja innam, zette Congo de Rwandese ambassadeur het land uit. Het wegsturen van de ambassadeur is de zwaarste diplomatieke beslissing die de Congolese regering tot nu toe heeft genomen.

Behalve reacties op diplomatiek niveau, leidt de opmars van M23 ook tot boosheid bij gewone Congolezen. Hun protesten begonnen maandag in Goma, een grote grensstad in het oosten van het land. ‘We veroordelen de hypocrisie van de internationale gemeenschap tegenover de agressie van Rwanda,’ zei Mambo Kawaya, één van de organisatoren van de demonstratie tegen persbureau AFP.

Eerder dit jaar waren er soortgelijke demonstraties in Goma, destijds gericht tegen de VN. De blauwhelmen, die zeggen dat hun vredesmacht ‘in hoge staat van paraatheid is gebracht’, doen volgens de betogers nog altijd te weinig om een einde te maken aan de vijandelijkheden van de M23-rebellen.

Vrede

Deze week had juist de week moeten zijn dat de rust in het gebied zou wederkeren. Op vrijdag beginnen in Nairobi namelijk vredesbesprekingen tussen de Rwandese en Congolese overheid. De Afrikaanse Unie wil pogen een einde te maken aan de vijandelijkheden in het gebied. Congo eist ‘onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking’ van de M23-rebellengroep. Andersom wil Rwanda dat Congo stappen zet om de rebellengroep Forces Democratiques de Liberation du Rwanda (FDLR) te verslaan.

Het is al decennia lang onrustig in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Inmiddels zouden er zeker 120 militante groepen in de regio actief zijn. Al die gewapende groepen worden gefinancierd met het delven en verhandelen van mineralen en metalen. Volgens de Congolese president Tshisekedi is dat ook de reden dat Rwanda de ‘terroristen’ van M23 steunt: zij zouden goed geld verdienen met het verhandelen van de grondstoffen, die elders ter wereld worden gebruikt bij het maken van onder meer elektrische auto’s, windmolens en mobiele telefoons.