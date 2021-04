Conflict tussen Rusland en Oekraïne laait weer op

Sinds het einde van de veldslagen met Rusland om grondgebied in 2014 en 2015, zijn er geweldsgolven in Oost-Oekraïne. Beeld REUTERS

Zelensky en de Russische president Vladimir Poetin zijn, met bemiddeling van Frankrijk en Duitsland, in onderhandeling om na zeven jaar een eind te maken aan een loopgravenoorlog tussen het Oekraïense leger en separatisten die gesteund worden door Rusland. Een broos akkoord over een wapenstilstand zorgde ervoor dat het in 2020 iets stiller werd aan het front, maar de hoop op vrede is in de afgelopen weken vervlogen. Gevechten nemen toe en vorige week kwamen er vier Oekraïense soldaten om bij een urenlang gevecht.

Oekraïne probeert de internationale gemeenschap nu wakker te schudden. Zelensky waarschuwde donderdag over een Russische troepenopbouw aan de grens en op de Krim – het schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde. Het Oekraïense leger stelt dat Rusland in de afgelopen weken enkele duizenden militairen verplaatst heeft naar het grensgebied. ‘Een gevaar voor de militaire veiligheid van ons land’, aldus defensieminister Roeslan Chomtsjak. De berichten over troepenopbouw worden bevestigd door het Amerikaanse leger.

‘Niemand hoeft bezorgd te zijn’

Dmitry Peskov, de woordvoerder van president Poetin, zei donderdag dat ‘niemand bezorgd hoeft te zijn’ over ‘reguliere troepenverplaatsingen’. Rusland heeft bovendien niets te maken met ‘de burgeroorlog in Oekraïne’, zei Peskov, ondanks overweldigend bewijs dat de separatisten aangestuurd en gesteund worden door Moskou. Volgens hem dwingt ‘verhoogde activiteit van de Navo’ Rusland om ‘waakzaam te zijn’.

De VS nemen de Russische troepenopbouw ernstig op. Het Amerikaanse leger verhoogde het dreigingsniveau voor een nieuw conflict naar het hoogste niveau, zo meldt The New York Times. De buitenlandminister en de defensieminister van de VS belden hun Oekraïense ambtsgenoten deze week om de steun van Washington aan Kiev te onderstrepen.

De Navo uit zich minder gealarmeerd over bondgenoot Oekraïne. Een anonieme Navo-vertegenwoordiger in Rusland zei donderdag tegen persbureau Reuters slechts dat de lidstaten ‘zich zorgen maken’.

Strategisch belang

Net als bij eerdere escalaties beschuldigen Oekraïne en de separatisten elkaar van schending van de wapenstilstand. Duidelijk is dat de aanhoudende instabiliteit in het oosten van Oekraïne in strategisch belang is van Rusland, dat een Oekraïens Navo-lidmaatschap wil dwarsbomen.

Sinds het einde van de veldslagen om grondgebied in 2014 en 2015, zijn er geweldsgolven in Oost-Oekraïne. De frontlinie tussen het Oekraïense leger en de separatisten is sinds 2015 vrijwel ongewijzigd. Wederzijdse beschietingen nemen geleidelijk af, maar zijn nooit gestopt. Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa turven dagelijks honderden klanken van wederzijds (artillerie)vuur. Het dodental is de 13 duizend gepasseerd.

Maar de Oekraïense autoriteiten lijken meer bevreesd voor een nieuw Russisch landoffensief in het zuiden dan in het oosten. Ze hebben Russische militaire oefeningen op de Krim herhaaldelijk bestempeld als voorbereidingen tot een offensief om het schiereiland verbinden met een waterkanaal. Kort na de annexatie sloot Oekraïne een kanaal uit de Dnjepr af. Bij inwoners op de Krim komt er regelmatig hele dagdelen geen water uit de kraan.