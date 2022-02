Conflict tussen NAM en overheid over betaling aardbevingsschade verhardt

Gasopslaginstallatie in het Noord-Groningse Grijpskerk. Beeld Corné Sparidaens / ANP

Dat blijkt uit een vrijdag verschenen Kamerbrief van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw en een persbericht van de NAM. Het bedrijf moet een deel van de kosten voor de afhandeling van de Groningse aardbevingsschade en het preventief versterken van huizen betalen, maar is het niet eens met de hoogte van die vergoedingen.

Volgens de NAM onderbouwt de staat de kostenopgaves onvoldoende en wordt er afgeweken van overeenkomsten die eerder zijn gesloten. ‘De huidige keuzes van de overheid sluiten niet meer aan bij de betaalafspraken tussen de overheid en de NAM uit 2018’, schrijft directeur Johan Atema. Met een arbitragezaak hoopt de NAM op meer ‘helderheid’ over welke kosten voor hun rekening zijn.

De aankondiging van de arbitragezaak komt niet als een verrassing. De gaswinning in Groningen was sinds 1963 voor zowel de NAM als de Nederlandse staat een lucratieve onderneming. Maar sinds het kabinet in 2018 aankondigde de gaswinning versneld te staken vanwege het risico op aardbevingen, is dat verstandshuwelijk ontaard in een vechtscheiding.

‘Onredelijk veel schadeclaims’

Over wie de in Groningen nog openstaande rekeningen moet betalen, wordt volop gesteggeld. De NAM vindt dat er ondanks het verminderen van de gaswinning nog onredelijk veel schadeclaims worden ingediend en wil daar niet voor opdraaien, omdat het bedrijf betwist dat er een verband is met gaswinning.

Ook het preventief versterken van huizen vanwege het dichtdraaien van de gaskraan is volgens het bedrijf veel minder nodig dan aanvankelijk gedacht. Als de overheid schade ruimhartig wil vergoeden en eerder gewekte verwachtingen over het versterken van huizen wil inlossen, redeneert de NAM, dan moet ze daar zelf voor opdraaien.

Aanvankelijk kreeg het energiebedrijf eerst 10 procent van de gasbaten en draaide het op voor 36 procent van de kosten. Nu de gaskraan dichtgaat, is dat aandeel in beide gevallen op 27 procent gesteld (een groter aandeel uit de winst, een lagere bijdrage in de kosten). Hoewel verantwoordelijk ministers vaak claimen dat de ‘NAM betaalt', draait de overheid dus op voor het grootste deel van de kosten voor schadeherstel en versterking.

‘Teleurgesteld’

De NAM heeft de laatste betalingen maar voor 60 procent voldaan. De staat heeft het bedrijf op 16 januari gesommeerd om het openstaande bedrag alsnog te betalen, maar dat heeft het vooralsnog niet gedaan, schrijft Vijlbrief naar de Kamer. In de brief schrijft de staatssecretaris ook dat het kabinet ‘teleurgesteld’ is dat de NAM de kosten juridisch probeert aan te pakken, maar dat de staat ‘voorbereid is op een juridisch geschil’.

Het hoeft niet noodzakelijkerwijs tot een juridisch geschil te komen. Het liefst zou de NAM samen met de overheid tot een oplossing komen, zo schrijft directeur Johan Atema. ‘Dit zou zelfs in de vorm van een afkoopregeling kunnen.’ Daarvoor pleit ook Marjan van Loon, directeur van de Nederlandse tak van NAM-moederbedrijf Shell, vrijdag in het Financieele Dagblad.