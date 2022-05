Conflict Rusland-Israël escaleert: Moskou beschuldigt Israël van samenwerking met ‘Oekraïense neonazi’s’

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Beeld AP

De spanningen tussen Israël en Rusland zijn de afgelopen dagen hoog opgelopen. ‘De grootste antisemieten zijn de Joden zelf’, zei Lavrov zondag, waarbij hij suggereerde dat Hitler Joods bloed had. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid noemde die uitspraken ‘schandelijk, onvergeeflijk en een grote historische fout’ en suggereerde dat Lavrov een geschiedenisboek zou moeten lezen.

Dinsdagochtend eiste Lapid dat de Russische overheid excuses aanbiedt aan Joden en slachtoffers van de Holocaust. In plaats daarvan lijkt Moskou te kiezen voor verdere escalatie. ‘De geschiedenis kent helaas tragische voorbeelden van samenwerking tussen Joden en nazi’s’, schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als voorbeeld worden joodse raden aangehaald, waarvan sommige bestuurders ‘worden herinnerd voor absoluut monsterlijke daden.’

Hoewel historisch onderzoek erop wijst dat Hitler niet joods was, zijn de uitspraken van Lavrov volgens het ministerie historisch juist. De ‘anti-historische’ reactie van Lapid ‘verklaart grotendeels waarom de huidige Israëlische regering het neonazistische regime in Kyiv steunt’, staat in een verklaring.

Ook keert het argument van president Vladimir Poetin dat het doel van de oorlog in Oekraïne is om het land te ‘denazificeren’ terug. Volgens het ministerie is Oekraïne momenteel de thuisbasis van ‘het meest extreme antisemitisme’ en president Zelenski, die zelf joods is, ‘werkt geheel bewust en vrijwillig samen met neonazi’s’.

Geen sancties

De harde uithalen zijn opvallend omdat Israël zich tot nu toe uiterst voorzichtig heeft uitgelaten in een poging Moskou niet voor het hoofd te stoten. Israël onderhoudt contact met zowel Oekraïne als Rusland en heeft aangeboden een bemiddelende rol te spelen. Ook doet Israël niet mee aan de westerse sancties.

Israël heeft goede relaties met Rusland, met name vanwege zijn eigen veiligheid. Rusland controleert grotendeels het luchtruim boven buurland Syrië, waardoor Israël afhankelijk van Rusland is om luchtaanvallen op de door Iran gesteunde Hezbollah uit te kunnen voeren.

Maar de druk op de Israëlische regering om kleur te bekennen neemt toe. De sympathie voor Oekraïne onder de bevolking is groot. De Verenigde Staten, een belangrijke bondgenoot, zouden graag een hardere opstelling zien. Oekraïne vraagt geregeld om wapens en luchtafweersystemen.

Verdedigingsmiddelen

De houding van Israël lijkt de laatste weken te verschuiven. Waar het land er steeds voor koos om alleen humanitaire steun aan Oekraïne te leveren, ligt het sturen van verdedigingsmiddelen nu op tafel. De Russische ambassadeur in Israël dreigde vorige maand al dat Moskou ‘zal reageren’ als Israël militair materieel aan Oekraïne gaat leveren.

Ook liet Lapid zich onlangs kritisch uit over mogelijke Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dinsdag zei Lapid dat hij ‘niet kan uitsluiten’ dat de uitspraken van zijn ambtgenoot een reactie zijn op zijn eigen kritiek op Rusland.