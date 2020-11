Conflict rond ‘radicale communisten’ binnen de SP escaleert

SP-jongeren flyeren in 2017 in Den Haag. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De SP beëindigde begin november het lidmaatschap van de zondag tot Rood-voorzitter verkozen Olaf Kemerink en vier andere leden, omdat ze naast de SP ook lid zouden zijn van Communistisch Platform en het daaruit voortkomende Marxistisch Forum. In een mail aan alle afdelingsvoorzitters liet SP-voorzitter Jannie Visscher weten dat die twee clubs voor een gewapende strijd zouden pleiten. Het lidmaatschap van de vijf SP’ers werd formeel opgezegd, omdat in de statuten staat dat leden niet ook nog lid mogen zijn van een andere partij.

Tot chagrijn van het partijbestuur weigerde de doorgaans volgzame jongerenvereniging Rood van de SP zich de afgelopen weken te conformeren aan de lijn van de partijtop. Omdat de vijf leden in beroep gaan tegen hun royement (formeel spreekt de SP van ‘het beëindigen van het lidmaatschap’, red.) mogen ze voorlopig gewoon lid blijven van Rood. Ook mocht Kemerink zondag gewoon kandidaat blijven voor het voorzitterschap van de jongerenclub. Hij werd zondag tijdens een besloten bijeenkomst met 75 procent van de stemmen tot voorzitter benoemd.

‘Ik ben gekozen’, bevestigde de nieuwe SP-jongerenleider zondagavond. ‘Daar wil ik het voorlopig bij laten.’ In een schriftelijke verklaring toont het SP-bestuur zich ontstemd. ‘Door de keuze van de ROOD-ledenvergadering om iemand die geen lid is van de SP te kiezen tot voorzitter is een onwenselijke situatie ontstaan.’ De SP-top wil op korte termijn in overleg met het nieuwe jongerenbestuur.

Heksenjacht

Het conflict tussen de jongeren en het partijestablishment blijft door deze verkiezingen escaleren. Kritische leden zijn inmiddels een actie begonnen onder de naam: ‘SP tegen de heksenjacht’. Ze menen dat Kemerink en de andere geroyeerde leden slachtoffer zijn geworden van de ‘bureaucratische verstikking’ en een ‘heksenjacht’ door de partijtop.

Het SP-bestuur zou vooral woedend zijn omdat de leden er eerder in zijn geslaagd om een jongeren-motie aangenomen te krijgen die pleit tegen regeringsdeelname van de SP. Partijleider Lilian Marijnissen wil juist nadrukkelijk de optie open houden om in een kabinet te stappen.

‘In diverse afdelingen worden al maanden lang kritische leden onder druk gezet’, zo staat in de oproep van ‘SP tegen de heksenjacht’. ‘Bij gebrek aan resultaten van deze tactiek wordt nu iedere sympathie voor een verdere democratisering van de partij al gauw bestempeld als een lidmaatschap van Communistisch Platform.’

Volgens de geroyeerde leden is er helemaal geen bewijs dat ze lid zijn van het Communistisch Platform of het Marxistisch Forum. Dat kan ook niet, want het ledenbestand is geheim.

Volgens de SP-top zijn Kemerink en de vier andere geroyeerde leden ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’. De partij verwijst daarbij naar teksten op de site van het Communistisch Platform: ‘Als de klassenstrijd heviger wordt, ontstaan de voorwaarden voor arbeiders om zichzelf te wapenen.’

Volgens de jongeren zijn die kreten uit hun context gehaald. Het Communistisch Platform zou niet voor geweld zijn. Pas als ‘democratische regeringen worden bestreden door militaire staatsgrepen of fascistische aanslagen’, pleit de groep ‘voor zelfverdediging vanuit de arbeidersklasse’.

Ongelegen

De interne onrust komt op een ongelegen moment voor de SP. In de peilingen staat de partij er slecht voor en bij campagnes spelen de jongeren van Rood vaak een belangrijke rol. De beroepsprocedure van de vijf geroyeerde SP’ers kan zich nog maanden voortslepen. Als het royement wordt bekrachtigd, moet Kemerink automatisch aftreden als voorzitter van Rood.

Partijsecretaris Arnout Hoekstra erkende eerder al dat het conflict met de communisten ‘geen feestje’ is. ‘Gelukkig dragen heel veel Rood-leden wel op een productieve manier bij aan de zaken waar de SP voor staat.’