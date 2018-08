Conflict over vergoeding schade door lekkende olietanker in haven Rotterdam

De eigenaar en exploitant van tanker Bow Jubail, die eind juni ruim 200 duizend liter olie lekte in de Rotterdamse haven, wil slechts een klein deel van de schade vergoeden. Het Saoedische NCC en de Noorse exploitant van het schip, rederij Odjfell, erkennen aansprakelijkheid. Ze willen echter niet meer betalen dan 17 miljoen van de geschatte 80 miljoen euro schade door vervuiling van onder meer kades en andere schepen. Het resterende bedrag zou voor rekening moeten komen van vooral Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat.

Om vergoeding van de gehele schade af te dwingen heeft Havenbedrijf Rotterdam beslag laten leggen op een ander schip van NCC, een tanker in de Verenigde Staten. Een woordvoerder van het Havenbedrijf bevestigt berichtgeving hierover in het FD: ‘We houden ze aan volledige vergoeding van de schade.’ Rederij Odjfell bevestigt dat de schadevergoeding aan ‘een maximum’ is gebonden. Het bedrijf is van mening dat het op basis van internationale verdragen beperkt aansprakelijk is voor de schade.

Op 23 juni raakte de tanker Bow Jubail de aanlegsteiger van de Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied. Vervolgens stroomde 217 duizend liter ruwe olie het water in. Daarop volgde een grote en kostbare schoonmaakoperatie. Een deel van de vervuilde oevers moet worden vervangen. Bijna duizend zwanen moesten worden schoongemaakt, na besmeurd te zijn geraakt met de stookolie.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is een onderzoek begonnen in naar de oorzaak van de lekkage uit de 183 meter lange tanker. Ook wordt gekeken naar de afhandeling van de zaak, inclusief schadevergoeding.