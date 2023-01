Conflict over stikstoffabriek in Zuidbroek escaleert, zorgen bij staatssecretaris over beëindigen gaswinning

De stikstoffabriek van de Gasunie in Zuidbroek. Beeld Harry Cock

Maandagochtend vroeg verzamelden ruim honderd medewerkers van Ballast Nedam en onderaannemers zich voor de poort van het bouwterrein van de stikstoffabriek bij het Groningse Zuidbroek. Tevergeefs: hoofdaannemer Air Products ontzegde hen de toegang, nadat zaterdag het contract met Ballast Nedam was opgezegd. Staatssecretaris Vijlbrief maakt zich ondertussen zorgen over zijn troefkaart in het beëindigen van de gaswinning in Groningen.

1. Wat is dit voor fabriek?

Al in 2014 werd voor het eerst geopperd dat de gaswinning in Groningen flink zou kunnen worden verminderd. Dat zou kunnen door aardgas uit het buitenland geschikt te maken voor Nederlandse cv-ketels en fornuizen. Er zijn namelijk twee soorten aardgas. In de Groningse bodem zit laagcalorisch gas (L-gas). Alle Nederlandse apparaten zijn hierop afgestemd. Gas uit bijvoorbeeld Rusland en Noorwegen is hoogcalorisch (H-gas).

Door stikstof bij te mengen, kun je van importgas namaak-Gronings gas maken. Dit is precies wat de installatie bij het Groningse Zuidbroek moet gaan doen. Nadat zijn voorganger Henk Kamp de bouw ervan aanvankelijk had afgeschoten, besloot Eric Wiebes er in 2018 alsnog toe. De fabriek is cruciaal voor het dichtdraaien van de gaskraan in het door aardbevingen geplaagde Groningen. Jaarlijks moet de installatie 10 miljard kubieke meter gas produceren dat geschikt is voor Nederlandse cv-ketels en fornuizen. De bouw zou aanvankelijk 500 miljoen euro kosten en in 2022 gereed zijn. Dat laatste is niet gelukt.

2. Waarom is de bouw vertraagd?

Toen begin die jaar duidelijk werd dat de geplande opleverdatum van 1 april 2022 niet gehaald zou worden, werd de pandemie als hoofdschuldige aangewezen. Lockdowns in India, levering van onderdelen, ziekte op de bouwplaats: alles zat tegen.

‘Wat in de maatschappij gebeurde, hebben wij ook meegemaakt’, zei projectleider Erwin Mollink van Gasunie een jaar geleden tegen de Volkskrant. Toen was nog het vooruitzicht dat de installatie in de zomer van 2022 gereed zou zijn.

Daarna meldde Gasunie Transport Services meerdere keren nieuw uitstel. Steeds duidelijker werd dat corona niet de enige spelbreker is. De Amerikaanse hoofdaannemer Air Products en de Nederlandse onderaannemer Ballast Nedam zijn verwikkeld in een conflict dat steeds hoger oploopt. Volgens Air Products houdt Ballast Nedam zich niet aan planningen en schiet de kwaliteit van geleverd werk te kort.

Vorige maand stonden de bedrijven in een kort geding al tegenover elkaar voor de rechter. Die bepaalde dat het werk eerst afgemaakt diende te worden voor er gekeken kan worden naar schadeclaims. Het geschil kwam zaterdag tot een voorlopige climax, toen Air Products het contract met Ballast Nedam per direct opzegde. Ongegrond, vindt Ballast Nedam, dat het werk wil afmaken.

Gasunie ziet de strijd met lede ogen aan. De bouw is volgens de opdrachtgever voor 97 procent voltooid. Maar omdat alle verantwoordelijkheid ervoor is belegd bij hoofdaannemer Air Products, kijkt Gasunie zelf machteloos toe. Medio december kreeg de staatssecretaris opnieuw een brief, dat de oplevering weer is vertraagd – nu tot maart 2023. Vijlbrief reageerde ‘wederom zeer teleurgesteld’, liet hij de Tweede Kamer weten. Hij ontbood de drie betrokken partijen. ‘Deze onprofessionele werkwijze van de betrokken partijen is niet acceptabel.’

3. Wat zijn de gevolgen voor de gaswinning in Groningen?

Niets. Dat bezweren althans Gasunie en staatssecretaris Vijlbrief. Het aanzienlijk lagere gasverbruik en de forse import van LNG vangen het probleem op – voorlopig tenminste. Het vooruitzicht is nog steeds dat de gaswinning in Groningen, die nu nog op een laag pitje staat, helemaal wordt beëindigd.

Air Products zal dus op zoek moeten naar een nieuwe onderaannemer. Het is zeer de vraag of de oplevering op 1 maart nog realistisch is. Volgende week verwacht Vijlbrief een nieuwe, realistische planning van het Amerikaanse bedrijf. ‘De voltooiing van de bouw van de stikstofinstallatie heeft voor mij zeer hoge prioriteit. Ik zet immers alles op alles om het Groningenveld in 2023 of uiterlijk 2024 definitief te sluiten.’