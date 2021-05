Conflict Israël leidt tot antisemitische acties in Duitse steden

Politiebewaking bij een synagoge in Gelsenkirchen. Een in die stad opgenomen video waarin demonstranten ‘scheiss Jude’ roepen, leidde tot veel tot verontwaardiging. Beeld AP

De stad Gelsenkirchen in het Ruhrgebied was donderdag de hele dag trending topic nummer één op Twitter. Dat komt door een video die de avond ervoor was opgenomen waarop honderden demonstranten te zien zijn, voornamelijk jonge mannen en vrouwen, zwaaiend met Palestijnse en Turkse vlaggen vlaggen. Ze scanderen, duidelijk hoorbaar, ‘scheiss Jude, scheiss Jude’, Duits voor ‘schijt Jood, schijt Jood.’

In Bremen, waar dinsdagavond ruim 1.500 mensen de straat op gingen, werden Israëlische vlaggen verbrand. In Bonn werd de synagoge met stenen bekogeld. Ook in Berlijn registreerde de politie verschillende ‘anti-Israëlische en antisemitische’ incidenten.

Dat onrust in Israël gevolgen heeft in Duitsland is niet nieuw. Ook tijdens de Israëlische bombardementen in Gaza in de zomer van 2014 en bij kleinere geweldsuitbarstingen daarna, gingen mensen de straat hun steun te betuigen aan de Palestijnse bevolking. Ook toen kwam het tot antisemitische incidenten.

Judenhass mitten in #Gelsenkirchen vor der #Synagoge. Zeiten, in denen Juden auf offener Straße beschimpft werden, sollten längst überwunden sein. Das ist purer #Antisemitismus, sonst nichts! pic.twitter.com/S98Puxl07N — Zentralrat der Juden in Deutschland (@ZentralratJuden) 12 mei 2021

Inschattingsfouten

‘Het is niet acceptabel dat joodse gelovigen in Duitsland verantwoordelijk worden gemaakt voor gebeurtenissen in het Midden-Oosten’, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) donderdag. Eerder deze week riep Maas ‘beide partijen’ op het geweld te matigen. Dit kwam de Duitse minister op felle kritiek te staan van verschillende Israëlische politici én van rechtse Duitse kranten Bild en Die Welt. Maas had volgens hen eerst moeten benadrukken dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Dat deed de minister daarna alsnog. Onvoorwaardelijke solidariteit met de staat Israël is een constante in de naoorlogse Duitse politiek, wat door sommige linkse en islamitische Duitsers wordt begrepen als verraad aan de Palestijnse zaak.

In Duitsland neemt aantal antisemitische (gewelds-)incidenten al jaren toe, net als in de meeste Europese landen. De leuzen in Gelsenkirchen leidden vooral tot verontwaardiging omdat de politie niet ingreep en de demonstranten twee uur lang hun gang liet gaan, terwijl openlijk antisemitisme volgens de Duitse wet strafbaar is. Volgens het politiepersbericht was er slechts sprake van ‘anti-Israëlische sentimenten’. Inmiddels onderzoekt de politie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen intern of er inschattingsfouten zijn gemaakt.