Confettikanonnen in oorlogstijd: was carnaval vieren dit jaar wel gepast?

Een deelnemende fanfare aan de optocht in Sittard draagt (zoals voor hun gewoonlijk) de kleuren van de Oekraïense vlag. Beeld Marcel van den Bergh

Mannen met lampenkappen op hun hoofd, vrouwen verkleed als woekerplant, praalwagens met balkende ezels van papier-maché. Je kunt zeggen dat de carnavalsoptocht die zondag door de straten van Sittard trok ouderwets vertrouwd aanvoelde. Je kunt ook zeggen dat nu juist dat het probleem was.

Ja, zegt Peet van Erp, voorzitter van het Sittardse Optochtcomité: sommige inwoners van Sittard hadden wel wat moeite met de festiviteiten vanwege de oorlog in Oekraïne. ‘Toch zagen we geen reden om de boel aan te passen of af te gelasten. Het gevoel dat carnaval gewoon moest doorgaan, was bij ons simpelweg sterker.’

Het mocht een stevig contrast heten: terwijl dit weekend op diverse plekken in Nederland protestbijeenkomsten, vredesmarsen en kerkmissen werden gehouden uit woede en verdriet over het nietsontziende geweld van Vladimir Poetin, kwamen beneden de rivieren massa’s mensen op de been om zich over te geven aan verkleedpartijen, vrolijk gezang en meters bier.

Niet alleen bij het deel van de bevolking dat toch al weinig op had met carnaval wekte dat enig ongemak. Ook menig Brabander en Limburger krabde zich achter de oren. Was het wel gepast om dagenlang de polonaise te lopen als nog geen 2.000 kilometer verderop gezinnen in metrostations moeten schuilen voor Russische luchtaanvallen en Europa zich schrap zet voor de slechtst denkbare scenario’s?

Agge mar leut et

‘Hoe relatief worden alle inspanningen om carnaval tot een volksfeest te maken als we de inval van Poetin onder ogen moeten zien’, zei de burgemeester van Eindhoven tijdens een gemeenteraadsvergadering. ‘In Oekraïne vluchten mensen voor hun leven. In Nederland vieren we carnaval’, twitterde de lijsttrekker van GroenLinks in Venray. Peter de Brie, columnist bij BN/De Stem, kwam er niet uit: ‘Kun je na zo lang smachten zorgeloos vastenavend vieren onder dwarrelende snippers uit een confettikanon als elders raketten, doden en gewonden vallen? (...) Of moet je juist het goede doen binnen je eigen bereik? En maak je de wereld een mini-beetje vriendelijker ‘agge mar leut et’ in je persoonlijke microcosmos?’

Net over de grens, in Keulen, wisten ze het wel. Daar werd het carnaval grotendeels afgeblazen vanwege de oorlog in Oekraïne. Precies de helft van de lezers van het Eindhovens Dagblad vond dat Nederland dat voorbeeld moest volgen, wees een internetpeiling uit. Dat zou niet voor het eerst eerst zijn. In 1991 besloten diverse Nederlandse steden net als Keulen, Aken en Düsseldorf de carnavalsfestiviteiten te schrappen als reactie op de Tweede Golfoorlog.

Zo ver wilden de meeste carnavalsfans in Brabant en Limburg dit keer niet gaan. ‘Ik denk dat we onze vrijheid moeten nemen en gewoon plezier moeten maken nu het kan’, zei ‘stylist van het zuiden’ Roy Donders in SBS Shownieuws. ‘De wereld is klein, maar hij past niet volcontinu in mijn hoofd’, schreef BN/De Stem-columnist Niel Herijgens.

Helemaal onbegrijpelijk was die houding niet. Al twee jaar op rij moesten de zuidelijke provincies gedeeltelijk of helemaal een streep zetten door hun traditie. In 2020 werd de feestvreugde bedorven door de storm Dennis, in 2021 door de lockdown. Meer dan een ‘solonaise’ zat er vorig jaar voor de carnavalsvierders niet in.

Carnavalsschaamte

Door het hoge aantal coronabesmettingen en de enorme druk op de zorg, belandde het volksfeest in het verdomhoekje. ‘Carnavalsschaamte’ werd een begrip. Wie openlijk durfde te verlangen naar blaasorkesten kon onmiddellijk rekenen op hoon vanuit de Randstad. Zoals Volkskrant-columnist Max Pam het verwoordde: ‘Dikke vinger in je reet, dikke vinger in je keel, wij hebben schijt aan het hele zorgpersoneel. Alaaf!’

Paul Depla, burgemeester van Breda, opperde in december dat het met oog op het besmettingsgevaar misschien beter was om carnaval voortaan in de zomer te vieren. Een voorstel waar de meeste Brabanders en Limburgers het maagzuur van kregen. Groot was dan ook de opluchting toen zorgminister Ernst Kuipers op 15 februari bekendmaakte dat tien dagen later vrijwel alle coronamaatregelen zouden komen te vervallen. Nu kon er dus tóch carnaval worden gevierd, of in elk geval iets wat erop leek.

Een fanfare in de optocht in Sittard. Beeld Marcel van den Bergh

Veel gemeenten kregen het niet meer voor elkaar op zo’n korte termijn een complete optocht op touw te zetten en beperkten zich tot kleinschaliger vertier, waarbij Randstedelingen vriendelijk doch dringend op afstand werden gehouden onder het motto ‘Geen 1G maar een zachte G’.

In Sittard wilden ze wel per se een optocht. Praalwagens die één of zelfs twee jaar ongebruikt binnen hadden gestaan, werden in allerijl opgepoetst en rijklaar gemaakt. ‘Er zat dit jaar meer emotie bij dan ooit’, zegt Peet van Erp. ‘Iedereen voelde aan dat het voor de carnavalsverenigingen heel belangrijk was om de optocht te laten doorgaan. Zij hebben de afgelopen jaren al behoorlijk wat leden verloren en dreigden anders echt kapot te gaan.’

De Zatte Oetels niet naar Kremlin

Op woensdag leek niets een ouderwets carnaval nog in de weg te staan. En toen, in de nacht van woensdag op donderdag, viel het Russische leger ineens Oekraïne binnen.

In sommige gemeenten kozen carnavalsvierders voor een pragmatische oplossing. In Oss konden bezoekers van feestzalen met hun QR-code geld doneren voor de slachtoffers van de oorlog. En in Den Bosch besloot het carnavalsduo De Zatte Oetels om de Russische president maar meteen te verwerken in hun grappenrepertoire: ‘Ons feestje zal hem aan zijn reet roesten. Dan zijn wij op onze beurt ook keihard: we zullen ook dit jaar niet optreden op het Kremlin.’

Voor dat soort kunstgrepen hoefde je dit weekend niet in Sittard te zijn. ‘Kijk, we leven ontzettend mee met die mensen daar’, zegt Van Erp. ‘Anderzijds: er wordt altijd wel ergens gevochten. En het leven gaat toch door.’