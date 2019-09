Concurrentiewaakhond keurt overname Sandd door PostNL af wegens stijging bezorgkosten

Topvrouw Herna Verhagen van PostNL en Ronald van de Laar, directeur van Sandd Holding, bij de bekendmaking van de overname van Sandd. Beeld ANP

PostNL en Sandd vroegen donderdag, na het besluit van de ACM, toestemming van het ministerie van Economische Zaken om de fusie toch door te laten gaan.

‘Met de voorgenomen overname ontstaat een monopolist op het gebied van postbezorging’, aldus ACM- bestuursvoorzitter Martijn Snoep. ‘Mensen, bedrijven en overheden zullen daardoor meer gaan betalen voor het versturen van post. Na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de overname zijn wij daarom tot de conclusie gekomen dat we geen vergunning kunnen verlenen.’

Landelijk is Sandd nog de enige concurrent van PostNL. De ACM heeft berekend dat de bezorgkosten voor zakelijke post na de overname zullen stijgen met 30 tot 40 procent omdat er geen concurrentiedruk meer is. Het gaat hier om de bezorging van de post van onder andere ziekenhuizen, banken en overheidsorganisaties. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat ook consumenten veel meer zullen moeten betalen als PostNL de concurrent overneemt.

Het sorteercentrum van postbedrijf Sandd. Beeld ANP XTRA

Voordelen

De autoriteit concludeert dat de voordelen van de overname niet voldoende zijn om de overname goed te keuren. Het samengaan van beide postbedrijven zal onder andere leiden tot betere efficiëntie. ‘Deze voordelen zijn echter te beperkt om de nadelen te kunnen compenseren’, aldus de concurrentiewaakhond.

PostNL maakte in februari bekend dat het Sandd voor 130 miljoen euro zou overnemen. Sandd is alleen actief op de zakelijke markt en heeft iets minder dan eenderde van die markt in handen. PostNL werkt op de zakelijke markt maar is ook wettelijk verantwoordelijk voor het bezorgen van particuliere post, zoals kerstkaarten en brieven.