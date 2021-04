Concurrentie voor Arib neemt toe: naast Bosma wil nu ook Vera Bergkamp voorzitter Tweede Kamer worden

Vera Bergkamp (D66) in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Remco de Waal

Hoewel Bergkamp het er niet bij schrijft in haar sollicitatiebrief, zijn dat punten waarop Arib geen onomstreden reputatie heeft opgebouwd. De Kamervoorzitter wordt door de meeste Kamerleden gewaardeerd voor de ontspannen manier waarop zij de Kamerdebatten leidt, en voor hoe zij de Kamer naar buiten toe vertegenwoordigt. Maar binnenskamers klinkt ook al jaren gemopper dat de ambtelijke organisatie beter kan. De soap rond de aanstaande renovatie en tijdelijke verhuizing wordt deels geweten aan Aribs gebrek aan regie. Met name bij de coalitiefracties wordt ook geklaagd dat Arib in debatten te veel ruimte zou geven aan de vele kleine oppositiepartijen.

Nu ook Bergkamp zich heeft gemeld, wacht de Kamer woensdag een serieuze verkiezing. Ook PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft zich opnieuw gekandideerd. Maar hoewel hij door vriend en vijand wordt gezien als de beste technische voorzitter van debatten, zal hij opnieuw kansloos zijn: te veel Kamerleden willen geen PVV’er als uithangbord voor de volksvertegenwoordiging.

De kandidaten solliciteren woensdag in een Kamerdebat. Daarna wordt er hoofdelijk en per brief gestemd. De stemming is daardoor geheim. Dat maakt de uitslag onvoorspelbaar, omdat de fractiediscipline niet geldt. Kamerleden hoeven niet eens op hun eigen fractiegenoten te stemmen. Outsiders als Frans Weisglas (VVD, 2002) en Gerdi Verbeet (PvdA, 2006) wisten de strijd zo verrassend te winnen.