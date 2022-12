Concurrenten noemden zijn ambitie ‘kamikaze’, maar Van Eerd legde het ijzersterke fundament van Jumbo

Karel van Eerd. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Op een van de kasten in zijn kantoor lag een legerhelm met de tekst ‘AH, here we come’. ‘Niks collega’s. Jumbo is in oorlog, elke dag, tegen de grote concurrent uit Zaandam’, zo zei hij in zijn biografie Mijn naam is Karel van Eerd en ik bewijs dat het wel kan.

Van Eerd overleed donderdag op 84-jarige leeftijd. Tot zijn dood was hij in de schaduw van zijn zoon Frits de drijvende kracht van de Jumbo Food Group. Hij was niet alleen president-commissaris, maar ook lid van het het commercial committee en het governance committee. Ondanks dat hij leed aan kanker, was hij vorig jaar nog als pater familias nadrukkelijk aanwezig bij het 100-jarig bestaan van het familiebedrijf waarbij Jumbo het predicaat koninklijk kreeg. Hij speelde toen op zijn geliefde piano, zijn zoon Frits op trompet aan zijn zijde.

Het moet hem pijn hebben gedaan dat in 2022 ineens alles mis leek te gaan. Eerst de annulering van een concert van de Toppers wegens gebrek aan belangstelling. Dan wordt zijn zoon en Jumbo-ceo Frits van Eerd gearresteerd vanwege een fraudezaak. In zijn huis worden honderdduizenden euro’s aan contanten gevonden en Frits moest voorlopig terugtreden. In november raakt Jumbo in opspraak vanwege een commercial met hossende bouwvakkers voor het WK Voetbal. De buitenwereld ziet meteen een relatie met de 6.500 bouwvakkers die zouden zijn omgekomen bij projecten in Qatar en het bedrijf moet de spot terugtrekken.

Eerste grote zet

Karel van Eerd trad in 1956 als 18-jarige in dienst van een handelsbedrijf in levensmiddelen dat zijn grootvader in het Brabantse Veghel had geopend. Door zijn vader werd de onderneming ondergebracht bij de Kroon-organisatie, een keten van grossiers die leveren aan het vrijwillig filiaalbedrijf. Vanwege gezondheidsproblemen van zijn vader werd hij een jaar later al verantwoordelijk voor het bedrijf.

Dat stelde toen nog niet veel voor, maar Karel van Eerd slaagde erin andere groothandels uit de Kroon-organisatie in Limburg en het midden en oosten van Noord-Brabant over te nemen. De eerste grote zet was de overname van het groothandelsbedrijf A&O dat in West-Brabant en Zeeland actief was. Van Eerd Groep werd daarmee een belangrijke speler in het zuiden van het land.

Eigenlijk was Karel van Eerd helemaal niet van plan om zelf ook supermarkten te openen. Maar als gevolg van twee oliecrises raakten veel zelfbedieningszaken in problemen. De ondernemers die hun rekening niet meer konden voldoen gaven Van Eerd de sleutels. Noodgedwongen moest hij zelf de winkels voortzetten.

‘Blijvend lage prijzen’

In 1983 kwam hij in contact met Jan Meurs in Tilburg die supermarkten had onder de naam Jumbo. Die naam, de olifant en het gele beeldmerk spraken hem aan. Hij besloot die naam voor 1 miljoen gulden te kopen en te gebruiken voor het openen van supermarkten in Brabant, Limburg en Zeeland. Hierbij adopteerde hij de formule van het Amerikaanse concern Walmart: ‘geen aanbiedingen, maar blijvend lage prijzen’. Maar hij lanceerde ook als eerste de ‘laagste prijsgarantie’ en ‘gratis boodschappen als er drie wachtenden bij de kassa voor zijn’.

Tegen de tijd dat er 37 Jumbo-supermarkten waren, in 1996, zaten ook zijn drie kinderen Frits, Colette en Monique al in het bedrijf. Samen besloten zij de sprong te wagen naar boven de grote rivieren. ‘Een soort Albert Heijn met Aldi-prijzen’, zo prees hij het aan.

De doelstellingen waren nog bescheiden: de groei van het aantal supermarkten tot honderd en een marktaandeel van 3 procent in 2003. ‘Concurrenten noemen mijn ambitie kamikaze’, zei hij in 1996 in een interview met het Brabants Dagblad. ‘Maar het kan.’

Streepjescode

Van Eerd was ook innovatief. Hij geloofde in computers en stond aan de basis van Electronic Data Interchange (EDI) voor levensmiddelen. Hij lanceerde het idee om prijzen en productspecificaties in Europese landen te verzamelen en ze met behulp van computertechnologie te vergelijken. De streepjescode op de producten gebruikte hij om de logistiek revolutionair te veranderen. Van minuut tot minuut kon hij op die manier zijn productie regelen en afstemmen. Het gevolg was kleinere voorraden, zowel in fabriek als in de distributiecentra, waarmee de kosten omlaag konden.

De honderdste winkel zou pas in 2007 worden geopend. Tegelijkertijd werd de omzetgrens van 1 miljard euro overschreden. Twee jaar later droeg Van Eerd de leiding van het bedrijf over aan zijn kinderen. Zijn zoon Frits werd de nieuwe ceo en zelf vervulde hij de rol van president-commissaris, een functie die hij tot zijn dood zou houden.

Op de achtergrond bleef hij dus een grote rol spelen, zo ook bij de overnames van Super De Boer in 2009 en C1000 in 2011. Hiermee groeit Jumbo uit tot de één na grootste supermarktketen van Nederland met bijna 700 supermarkten, 100 duizend medewerkers, een omzet van 10 miljard euro en een marktaandeel van 22 procent.

Zijn familie zegt dat Karel van Eerd gezorgd heeft voor het ijzersterke fundament van Jumbo. ‘Met zijn ongeremde ondernemerschap en passie voor de klant heeft hij samen met ons Jumbo laten groeien tot de tweede supermarktketen van het land.’