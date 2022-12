Conclusie na onderzoek fossiele botjes: Belgische oermeeuw knaagt aan stamboom vogels

De oermeeuw Janavis, en de eerder ontdekte 'wonderkip' Asteriornis, zo'n 66,7 miljoen jaar geleden aan de Belgische kust. Beeld Phillip Krzeminski

De oermeeuw kwam twintig jaar geleden al aan het licht, toen een oplettende verzamelaar wat fossiele botjes en een tandje ervan opraapte in een cementgroeve, net over de Belgische grens bij Maastricht. ‘Gelukkig was hij zo verstandig ook het stuk gesteente mee te nemen waar die botjes bij hoorden’, vertelt conservator John Jagt van het Natuurhistorisch Museum Maastricht, lid van het team dat donderdag de resultaten van de studie naar deze vondst in vakblad Nature publiceerde. ‘Achteraf blijkt daarin de hoofdprijs te zitten. Echt een lot uit de loterij.’

Dat lot bestaat uit een minuscuul aanhechtingsbotje achterin de bek, dat aantoont hoe flexibel de snavel was, en werd zichtbaar toen men de steen in Engeland met een zeer precieze ct-scanner doorlichtte. Verrassing: de meeuw had een snavel waarvan de bovenkant een beetje omhoog kan, net als de meeste moderne vogels. ‘Heel apart’, zegt Jagt.

Stijve snavel

Tot voor kort namen kenners aan dat ‘stijve’ snavels destijds de norm waren, en dat soepele snavels pas later ontstonden. Hedendaagse vogels met een stijve snavel, zoals de struisvogel en de kiwi, zouden zodoende rondlopen met op hun gezicht een soort overblijfsel uit de dinosauriërtijd. Maar dat blijkt teveel eer, geeft de meeuw uit België aan: waarschijnlijk is de stijve snavel van de struisvogel juist een soort evolutionaire terugval van de soepelere vorm.

Anne Schulp (Naturalis, Universiteit Utrecht) werkte destijds in Maastricht en kent het fossiel: de paleontoloog was een van degenen die voor de keuze stond of men de steen voorzichtig moest openmaken of juist niet. ‘Achteraf ben ik blij dat we toen hebben gekozen om dat niet te doen’, zegt hij, na inzage in vakblad Nature. ‘Het is fenomenaal wat we tegenwoordig met moderne ct-scantechnieken kunnen zien.’

‘Vreselijk bijzonder’, vindt hij de vondst. ‘Deze fossielen zijn zó breekbaar en teer. Bij vogels schreeuwt alles om gewichtsbesparing. Dat betekent: holtes, holle botjes, ongelooflijk dunne plakjes. Waarvan na fossilisatie slechts een breekbaar laagje versteend bot overblijft.’ Het is door geluk dat de kalksteenlagen van België en Maastricht soms toch dergelijke fossielen prijsgeven. De laag, eigenlijk een versteende zeebodem, is door de miljoenen jaren heen nooit al te erg in de verdrukking gekomen.

Buitengewoon

Jagt noemt het ‘buitengewoon’ dat op de oerstranden van het huidige Zuid-Limburg 66,7 miljoen jaar geleden oud en modern naast elkaar leefden. Twee jaar geleden beschreef zijn team al een ander strandvogeltje uit dezelfde cementgroeve, een soort plompe kip op hoge steltpoten, die juist weer primitiever was. ‘Dat is nergens ter wereld zo bij elkaar aangetroffen.’

De wetenschappers hebben de nieuw ontdekte meeuw, in goed potjeslatijn ‘Janavis finalidens’ gedoopt. Dat is een samentrekking van de naam van de Latijnse god van overgangen Janus, en het Latijnse woord voor vogel (‘avis’), met als achternaam ‘laatste tand’. Natuurhistorisch Museum Maastricht presenteert de nieuwe bevindingen vanaf volgende week zondag op een snel georganiseerde tentoonstelling.