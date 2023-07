Concerten Rammstein in Groningen mogen doorgaan, bezwaar om geluidsoverlast afgewezen

Opbouw van het podium voor het concert van Rammstein in het Stadspark Groningen. Beeld ANP

Voor de concerten in Groningen heeft Rammstein een ontheffing gekregen voor een geluidsniveau van 103 decibel in plaats van 100 decibel. Omdat decibel op een logaritmische schaal wordt gemeten, betekent dat in de praktijk dat het geluid twee keer zo hard kan staan. De stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken vindt dat onaanvaardbaar en vocht de vergunning aan bij de rechter.

Die gaat niet mee in de bezwaren. De geluidsoverlast is maar van korte duur, zegt de rechter. Bovendien deelt de organisatie gratis oordoppen uit aan bezoekers.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Woensdag stelde de Raad van State de stichting ook al in het ongelijk. In een afzonderlijke procedure wilden de klagers dat het gebruik van vuurwerk door Rammstein tijdens hun concert verboden zou worden, vanwege de nadelige effecten op de natuur. Volgens de bestuursrechter zou het verbieden van vuurwerk zo vlak voor het concert te veel nadelige gevolgen opleveren voor band en bezoekers: ‘Vuurwerk maakt een integraal onderdeel uit van de concerten.’

De concerten van Rammstein zijn volledig uitgekocht. Zowel op donderdag 6 als vrijdag 7 juli komen er 55 duizend bezoekers naar het Stadspark Groningen. De shows beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.45 uur, zegt de organisatie. Vanaf 15.30 uur kunnen bezoekers al naar binnen. Bij een nadelige uitspraak van de rechter had een deel van de Rammsteinfans dus rechtsomkeert moeten maken.

Seksueel wangedrag Till Lindemann

De Duitse band heeft niet alleen te maken met juridische procedures om overlast, maar ook met beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het adres van frontman Till Lindemann. Hij zou jarenlang vrouwelijke fans backstage hebben gedrogeerd en onder druk hebben gezet om seks met hem te hebben.

Ondanks een onderzoek van het OM in Berlijn, staat Lindeman gewoon op het podium. De shows zijn wel aangepast. Er is geen kanon in de vorm van een penis aanwezig dat schuim naar het publiek spuit, het nummer Pussy staat niet op de playlist en er is geen vip-rij bij het podium waar normaal vooral veel jonge vrouwelijke fans stonden. In Groningen staat een protestmars gepland vanwege de beschuldigingen. Volgens de organisatie is de demonstratie ook breder tegen ‘verkrachtingscultuur’ bedoeld.