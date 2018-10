Conceptakkoord gaat het rokers nog moeilijker maken

De plannen staan in een conceptakkoord dat staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis met antirookclubs en gezondheidsorganisaties heeft afgesproken, meldt De Telegraaf.

Een pakje sigaretten zal over een paar jaar minimaal tien euro kosten. Al vanaf volgend jaar worden de accijnzen substantieel verhoogd. In de zorg, bij de overheid en de horeca mag binnen een paar jaar helemaal niet meer worden gerookt. Ook niet in rookruimtes of in rookhokken op het eigen terrein. Hetzelfde geldt voor schoolpleinen, speeltuinen en sportterreinen.

Alle tabaksproducten

Op den duur moeten alle bedrijven volledig rookvrij worden. Zowel rookruimtes als buiten roken worden daarbij verboden. Het rookverbod zal gelden voor alle tabaksproducten, de e-sigaret, de shishapen, de waterpijp, kruidenmengsels en aanverwante producten.

Bij de gesprekken over het akkoord werd de tabaksindustrie geweerd. Die branche spreekt desgevraagd van een ‘dictaat’ en van ‘vergaande inmenging in het privéleven van volwassen rokers’.

Clean Air

De afgelopen jaren werd al stapsgewijs toegewerkt naar een rookvrije generatie. Sinds 2004 heeft iedereen recht op een rookvrije werkplek, in 2008 kwam er een rookverbod voor horeca en in 2014 raakten ook kleine kroegen hun uitzonderingspositie kwijt.

Antirookorganisatie Clean Air Nederland spande in 2017 een rechtszaak aan om rookruimten te verbieden, maar verloor. In hoger beroep kreeg de belangorganisatie alsnog gelijk, waardoor het kabinet per 2020 ook rookruimten gaat sluiten.