Concentratie van kinderhartchirurgie in Rotterdam en Groningen mag voorlopig doorgaan

De kinder-ic van het UMCG in Groningen. Beeld ANP / ANP

Het besluit om de concentratie door te zetten viel in april van dit jaar. De ziekenhuizen van Utrecht, Leiden en Amsterdam kondigden onmiddellijk aan dat ze zich juridisch tegen het verlies van hun kinderhartchirurgie zouden verzetten.

In november buigt de rechter zich inhoudelijk over het plan, maar in de tussentijd vroegen de ziekenhuizen om een adempauze. Ze waarschuwen voor onomkeerbare gevolgen omdat medewerkers nu al banen krijgen aangeboden in Rotterdam en Groningen. Bovendien vrezen ze voor de vernietiging van specialistische kennis en het wegvallen van capaciteit voor de kinder-ic.

‘De nu gewenste pauzeknop is niet in het belang van patiënten en de volksgezondheid, terwijl de onzekerheid over de toekomst daarmee niet zou worden weggenomen’, oordeelt de rechter. ‘Het urgente belang dat de minister heeft bij de concrete stappen naar concentratie van (hoog)complexe interventies aan het hart weegt zwaarder.’

Over het nut van de concentratie van alle expertise op twee plaatsen in het land heerst consensus. Hoe vaker artsen een bepaalde handeling uitvoeren, hoe beter ze er doorgaans in worden. Bovendien zou bundeling van de werkzaamheden leiden tot minder zware diensten voor de ongeveer twaalf hooggespecialiseerde kinderhartchirurgen die Nederland telt. Wanneer die specialisten verspreid over het land werken, kan langdurige uitval van één leiden tot een verdubbeling van het werk van een ander.

Gevolgen in het hele ziekenhuis

Ondanks die wetenschap woekert de strijd over de concentratie van de kinderhartchirurgie al dertig jaar voort. De drie klagende ziekenhuizen vonden in december de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan hun zijde, al sprak die zich niet definitief uit over de plannen.

De NZa adviseerde slechts dringend om alleen op dit moment niet over te gaan tot bundeling van dit specialisme. Volgens de NZa bestaat er het risico op ‘onomkeerbare gevolgen’ voor de ziekenhuizen die nu de boot dreigen te missen. De kinderhartchirurgie werkt door in het totale zorgaanbod van het ziekenhuis, en heeft dus ook gevolgen voor de mensen die er werken en de overige patiënten die er kunnen worden opgenomen.

Zo kan de concentratie met name voor de ziekenhuizen in Leiden (LUMC) en Groningen (UMCG) desastreus uitpakken. Twee derde van kinderen op de kinder-ic in Leiden liggen daar vanwege hun hartproblemen. Vallen die patiënten weg, dan kan de kinder-ic waarschijnlijk niet open blijven, en dreigt het LUMC de academische status als kinderziekenhuis te verliezen.