Compromis redt huurwet: tijdelijke huur blijft toch mogelijk bij proefsamenwonen

Peter de Groot (VVD) en Inge van Dijk (CDA). Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel om tijdelijke huurcontracten af te schaffen. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Met dat compromis is alsnog een Kamermeerderheid binnen handbereik voor de nieuwe huurwet. Een tweede uitzondering wordt gemaakt voor mensen die een huis tijdelijk willen verhuren totdat ze er eerstegraads bloedverwanten in willen laten wonen (de eigen kinderen of ouders).

Verder lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met het voorstel van PvdA en ChristenUnie om tijdelijke huurcontracten grotendeels te verbieden. Het vaste huurcontract moet weer de norm worden, vinden de partijen. Komende dinsdag wordt over de nieuwe huurwet met deze strekking gestemd. Het voorstel krijgt in elk geval steun van regeringspartijen CDA en D66 en oppositiepartijen GroenLinks, SP en PVV.

Over de auteur

Natalie Righton is politiek verslaggever van de Volkskrant. Zij schrijft sinds 2013 over de Nederlandse politiek. Daarvoor was zij correspondent in Afghanistan. Righton won meerdere journalistieke prijzen.

Daarmee komt een einde aan een vurige politieke strijd over de rechten van huurders. Hoewel de nieuwe huurwet half april nog tamelijk geruisloos een Kamermeerderheid leek te krijgen, stond die daarna ineens weer op losse schroeven door een bommetje van VVD en CDA.

CDA laat VVD vallen

Het CDA wilde half april plots een heropening van het huurdebat, omdat de partij samen met de VVD nog twee amendementen voor de huurwet had ingediend. Daarin stond onder meer het wijzigingsvoorstel dat particuliere huisbazen, die maximaal één huis verhuren, voortaan het recht zouden krijgen om huurders op straat te zetten als ze hun huis willen verkopen. Die optie moest dan wel van tevoren in het huurcontract zijn vastgelegd.

De gang van zaken leidde tot grote ergernis en woede jegens VVD en CDA. De kans dat verhuurders de uitzonderingsclausule zouden gaan misbruiken als smoes om van huurders af te komen, werd zeer groot geacht door PvdA en ChristenUnie. Zij wezen op de circa 220 duizend huurders die hierdoor blijvend in onzekerheid zouden blijven wonen. Zij dreigden hun nieuwe huurwet daarom helemaal niet meer in te dienen als VVD en CDA zouden vasthouden aan hun eis.

Donderdag haalde het CDA de kou uit de lucht. De christen-democraten lieten de VVD vallen en kozen alsnog voor huurbescherming, maar dan wel met enkele uitzonderingen. ‘Wij willen dat deze wet de eindstreep haalt’, zei het CDA-Kamerlid Inge van Dijk. ‘Daarom zijn wij in overleg gegaan om tot een oplossing te komen.’

Uitzonderingsregel

Het compromis is dat vaste huurcontracten voortaan de norm worden, omdat te veel huurders nu permanent in stress en onzekerheid leven. Vele duizenden Nederlandse huurders moeten momenteel elk jaar of elke twee jaar verhuizen en worden dan geconfronteerd met steeds hogere huren.

Particuliere woningeigenaren mogen straks alleen nog in uitzonderlijke gevallen een tijdelijk huurcontract aanbieden. Bijvoorbeeld als ze van tevoren vastleggen dat ze de woning later nodig hebben voor een eerstegraads familielid of als er sprake is van proefsamenwonen. In het laatste geval moet de woningeigenaar eerst zelf minstens twee jaar in het huis hebben gewoond. Als dat zo is, dan mag de eigen woning éénmalig tijdelijk verhuurd worden.

Het verschil met het voorstel van PvdA en ChristenUnie is dat het dus ook mogelijk wordt om de huurder uit het huis te zetten als het proefsamenwonen slaagt. Het koppel hoeft niet te doen alsof de relatie op de klippen is gelopen om de huurder weer uit de achtergelaten woning te krijgen, waarna die verkocht kan worden.

Uitzonderingen op het vaste huurcontract zijn verder alleen mogelijk voor bijvoorbeeld woningcorporaties die kamers verhuren aan studenten, migranten of andere speciale doelgroepen.