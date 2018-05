Complottheorieën rond Hitlers dood kunnen voorgoed de prullenbak in

De complottheorieën rond de dood van Adolf Hitler kunnen voorgoed de prullenbak in. Westers wetenschappers hebben voor het eerst zijn stoffelijke resten kunnen onderzoeken, en zij hebben met zekerheid vastgesteld dat de Duitse nazileider in 1945 in Berlijn zelfmoord heeft gepleegd.

‘Hij is niet met een duikboot naar Argentinië gevlucht’, zei onderzoeker Philippe Charlier tegen persbureau AFP. ‘Hij zit niet op een geheime basis op de Zuidpool en ook niet aan de achterkant van de maan.’

Vorig jaar kreeg een team Franse pathologen toestemming van Rusland om de restanten van Hitler te bestuderen. Deze waren gevonden bij de bunker waar de nazileider en een handjevol vertrouwelingen hun laatste dagen doorbrachten. Nadat Hitler zelfmoord had gepleegd, hebben zijn lijfwachten of andere medewerkers zijn lichaam en dat van zijn vriendin Eva Braun in brand gestoken. Toen de Russen kort daarop Berlijn veroverden, kwamen de resten in handen van de KGB.

Achter slot en grendel

Deze restanten – een stuk schedel en een deel van Hitlers gebit –werden meer dan 70 jaar lang achter slot en grendel bewaard in de archieven van de KGB – de huidige FSB. ‘Dat die dingen er waren, was bekend’, zei historicus Willem Melching maandag in het NOS Radio 1 Journaal. ‘Dat ze een team uit het Westen toegang geven tot dat materiaal is wel opmerkelijk.’

Het team van Charlier vergeleek het schedelfragment in Moskou met röntgenfoto’s die een jaar voor Hitlers dood waren gemaakt, en de vorm komt volgens hen ‘volkomen overeen’. Het gat in het schedelfragment is veroorzaakt door een schot uit een vuurwapen.

#Hitler est bien mort en 1945 à Berlin, et ses restes sont à Moscou. Notre étude biomédicale définitive est à lire ici : https://t.co/cz0DDCDgK8 pic.twitter.com/Fjd1UiEdoq Philippe Charlier

Hitler had slechte tanden en toen hij op 56-jarige leeftijd overleed, had hij er nog maar een paar over. De resten zijn vergeleken met de gegevens die bewaard zijn gebleven van Hitlers gebit en tandprotheses, en volgens Charlier hebben ze zonder twijfel aan de nazileider toebehoord. Er waren ook geen sporen van vlees, wat consistent is met het feit dat Hitler vegetarisch was. De blauwe aanslag op de prothesen duidt op een chemische reactie die is veroorzaakt door het gif cyanide.

Het verslag van de onderzoekers is gepubliceerd in de European Journal of Internal Medicine.