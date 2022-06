Complotdenkers Bodegraven krijgen celstraffen wegens ‘kwalijke stemmingmakerij’

Complotdenkers hebben een brief achtergelaten op de begraafplaats van Bodegraven. Beeld Hollandse Hoogte / Werry Crone

Vorig jaar al sommeerde de kortgedingrechter de drie mannen om de complotverhalen van internet te verwijderen. Die zaak was aangespannen door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Nu geeft ook de strafrechter de complotdenkers een ferme tik op de vingers. Ze verspreidden de afgelopen jaren via internetuitzendingen en sociale media ongefundeerde verhalen over een satanistisch pedonetwerk in de Zuid-Hollandse gemeente. De rechtbank spreekt over ‘kwalijke stemmingmakerij'.

Een van de veroordeelde mannen, Joost K., beweerde in zijn jeugd te zijn misbruikt. Ook is hij naar eigen zeggen getuige geweest van satanistische kindermoorden. Die verhalen waren volgens K. gebaseerd op hervonden herinneringen. Het Pieter Baan Centrum concludeerde onlangs dat hij lijdt aan een paranoïde waanstoornis.

Ernstige bedreigingen

De complotdenkers noemden in hun uitingen de namen van vermeende betrokkenen, zonder daarvoor ‘een begin van objectief bewijs’ te leveren, aldus de rechtbank. Deze personen, onder wie RIVM-topman Jaap van Dissel, kregen te maken met ernstige bedreigingen. Volgens het OM wisten de drie complotdenkers hun volgers aan te zetten tot het plegen van strafbare feiten. Een van hen was zelfs op zoek naar wapens om een aanslag te plegen.

De rechtbank acht de belangrijkste ideologen van de Bodegraafse complottheorie schuldig aan opruiing, bedreiging en smaad. Ze worden niet veroordeeld voor laster, omdat op basis van het dossier niet aan te tonen is dat de mannen wisten ‘dat hun verhalen in strijd met de waarheid waren’.

Gevaarlijk

De langste celstraf is voor Wouter R., die 18 maanden de cel in moet, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het OM noemde hem tijdens de zitting ‘gevaarlijk’, omdat hij een goede verteller is naar wie ‘een hoop boze mensen’ luisteren.

R., die volledig toerekeningsvatbaar is, had volgens het OM een leidende rol bij het verspreiden van de complotten. Hij riep zijn volgers onder meer op Jaap van Dissel op te zoeken. Ook verspreidde hij een filmpje waaruit blijkt dat hij in de buurt van de RIVM-baas was. Meerdere malen maakte R. het woonadres van Van Dissel openbaar.

De straf voor R. komt boven op de celstraf van 9 maanden (waarvan 3 voorwaardelijk) die hij eerder al kreeg voor bedreiging van de advocaat van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en opruiing tegen RIVM-topman Jaap van Dissel.

Gedwongen behandeling

De rechtbank legde K. een celstraf op van 15 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij komt na aftrek van de voorlopige hechtenis direct op vrije voeten. K. werd onder meer schuldig bevonden aan het met de dood bedreigen van Jaap van Dissel, Hugo de Jonge en Mark Rutte. Hij moet zich wel in een kliniek laten behandelen.

De derde verdachte, Hans de M., krijgt een celstraf zo lang als zijn voorarrest: 175 dagen. Hij was al op vrije voeten. De rechtbank legt hem ook een taakstraf op van 100 uur. Hij toonde volgens de rechtbank als enige van de drie berouw. ‘Ik heb ontzaglijk veel spijt van mijn woorden uit het verleden’, zei hij tijdens de regiezitting.

Daarnaast oordeelde de rechtbank dat de drie complotdenkers gedurende hun proeftijd van drie jaar geen contact mogen zoeken met elkaar en met onder anderen Jaap van Dissel. Ook krijgen ze een gebiedsverbod voor drie gemeenten, waaronder Bodegraven. Ze mogen zich niet in het openbaar uitlaten over de kwestie of over vermeende betrokkenen. De reclassering mag hun computers controleren.

Een vierde complotdenker uit dezelfde groep zit nog vast in Noord-Ierland. Micha K., die in Nederland nog een celstraf moet uitzitten vanwege onder meer bedreiging, vecht zijn uitlevering al maanden aan.