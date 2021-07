Complotdenker Micha K. opgepakt in Noord-Ierland

Sympathisanten van Micha K. bij de rechtbank in Den Haag, waar de gemeente Bodegraven een kort geding heeft aangespannen tegen drie complotdenkers, onder wie Micha K. Beeld ANP

Micha K. is een van Nederlands meest actieve complotdenkers. Hij werd in 2015 veroordeeld voor activiteiten op zijn website. Hij bedreigde daar een Telegraaf-journalist en pleegde smaad en laster tegen NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff. Vanwege die veroordeling moet K. nog een halfjaar celstraf uitzitten. De afgelopen jaren woonde hij in Noord-Ierland, mogelijk om arrestatie te ontlopen. Het Openbaar Ministerie stuurde daarom in oktober 2019 een Europees aanhoudingsbevel naar Noord-Ierland.

Daar kwam in juli van dit jaar een tweede aanhoudingsbevel voor het verspreiden van een ongefundeerde complottheorie over een pedofielennetwerk in de gemeente Bodegraven. In zijn vlogs onder de titel Red Pill Journal verspreidde K. het afgelopen jaar, met twee anderen, een theorie over een netwerk in de gemeente, waar volgens K. en de zijnen (wederom zonder bewijs) ook RIVM-baas Jaap van Dissel bij betrokken zou zijn.

Het RIVM deed aangifte tegen K. Begin juli heeft de rechtbank de drie complotdenkers al opgelegd om per direct te stoppen met hun beschuldigende verhalen. Ook de GGD GHOR deed onlangs aangifte bij de politie omdat medewerkers van de GGD worden bedreigd door complotdenkers die lid zijn van de Telegram-groep De Bataafse Republiek. Die groep is opgericht door de drie mannen achter het Red Pill Journal. In de zaak Bodegraven wordt K. verdacht van opruiing en bedreiging van Van Dissel en de burgemeester van Bodegraven.

Na het tweede aanhoudingsbevel werd Micha K. woensdag aangehouden in Noord-Ierland. K. moet op 7 augustus voor de rechter in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast verschijnen, die dan bepaalt of hij wordt uitgeleverd aan Nederland. Lang werd verondersteld dat K. in Ierland woonde, maar een woordvoerder van het OM laat donderdag weten dat hij in Noord-Ierland verblijft.

Verleden als leraar en journalist

K. begon zijn carrière in de journalistiek, na een korte loopbaan als leraar, als stagiair bij NRC Handelsblad. Later schreef hij als freelancer stukken voor de krant, tot hij in 2002 met ruzie vertrok. Daarna ging het snel bergafwaarts met zijn journalistieke loopbaan. Na een doodsbedreiging aan het adres van Telegraaf-journalist Bart Mos werd K. geroyeerd als lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Op zijn website deed hij voortdurend onware en lasterlijke uitspraken over publieke figuren, vaak over betrokkenheid bij pedofilie en kinderhandel, waardoor hij veelvuldig in de clinch lag met het Openbaar Ministerie. Hij is meermaals veroordeeld, onder meer voor het zichzelf voordoen als een Telegraaf-journalist, voor smaad tegen NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff, een valse bommelding, bedreiging en opruiing.

Hij vluchtte naar Duitsland en later Noord-Ierland. Ook zou hij in IJsland asiel hebben aangevraagd, zonder succes. Op de vele rechtszaken die hij voerde en die tegen hem werden aangespannen, kwam hij de laatste jaren nooit zelf opdagen. K. zou last hebben van een angststoornis, volgens zijn advocaat.

In 2017 verloor K. een rechtszaak tegen de Volkskrant. In een recensie van het boek Complotdenkers van Maarten Reijnders werd K. omschreven als ‘de ongekroonde koning van dit gekkenhuis’. K. eiste rectificatie, maar volgens de rechter was daar onvoldoende aanleiding voor.