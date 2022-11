Complotdenker David Icke mag niet naar Nederland komen, besluit het kabinet

David Icke in september 2020 tijdens een coronaprotest in Londen. Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty

Ickes komst is omstreden vanwege zijn radicale gedachtengoed. Zo gelooft de Britse complotdenker erin dat een elite van reptielen de wereld bestuurt, een complottheorie met sterke antisemitische ondertonen. Verschillende organisaties, waaronder het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi), hadden daarom opgeroepen tot het weren van Icke.

Dat gebeurt nu ook, omdat zijn komst een risico voor de openbare orde zou vormen, meldt RTL Nieuws. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt dat desgevraagd niet te kunnen bevestigen, omdat hij in individuele casussen geen uitspraken doet. In algemene zin is het wel zo dat iemand de toegang ontzegd kan worden als die een gevaar vormt voor de openbare orde, de nationale veiligheid of beide.

De bewuste demonstratie, op 6 november, wordt georganiseerd door Samen voor Nederland, dat eerder demonstraties organiseerde tegen het Nederlandse coronabeleid. Er waren ook tegendemonstraties gepland, onder meer door het Cidi.

Gotspe

Joodse organisaties vonden het niet kies om iemand met antisemitische denkbeelden te laten spreken op de Dam, waar het Nationaal Monument staat ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog. ‘De waardigheid van het monument is in het geding’, vond ook de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid sprak van ‘een gotspe’.

De gemeente Amsterdam zei ‘sterk rekening te houden met wanordelijkheden’. Daarom werd de demonstratie al van de Dam verplaatst naar het Museumplein. Samen voor Nederland maakte vandaag bekend een kort geding aan te spannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat de organisatie toch wil demonstreren op de Dam. Waarschijnlijk dient die zaak vrijdag.

In eerste instantie vroeg de gemeente of Samen voor Nederland zelf wilde afzien van de komst van Icke, maar daaraan gaf de organisatie geen gehoor. Daarop stapte Amsterdam naar de IND, met de vraag te onderzoeken of Icke de toegang tot Nederland kon worden ontzegd.

Dat Icke niet naar Nederland mag komen, betekent nog niet dat hij niet te horen zal zijn tijdens de demonstratie. De Amsterdamse driehoek houdt er rekening mee dat hij toch spreekt via een videoverbinding.

Autobom

Onbekend is wat Icke precies van plan is te zeggen, maar gezien zijn eerdere uitspraken is de kans groot dat hij antisemitische complottheorieën wil verkondigen. Hij is de grondlegger van een complottheorie die ook Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet een aantal weken geleden zei aan te hangen: dat kwaadaardige reptielen de wereld besturen.

In die theorie staat de Joodse bankiersfamilie Rothschild centraal. Verder is het beeld van Joden als reptielen een klassiek antisemitisch stereotype, dat in de 19de en 20ste eeuw veelvuldig in anti-Joodse propaganda werd gebruikt.

Dat Ickes complottheorieën ernstige gevolgen kunnen hebben, bleek wel toen de Amerikaan Anthony Quinn Warner in december 2020 een autobom liet ontploffen in Nashville, Tennessee. Daarbij raakten acht mensen gewond en kwam hij zelf om het leven. Warner geloofde net als Icke dat als mensen vermomde buitenaardse reptielen de wereld besturen.

In 2019 werd Icke al eens geweerd uit Australië. Hij mocht in 2017 wel spreken in het Mecc in Maastricht. Ook toen wilden Joodse organisaties hem de toegang laten ontzeggen.