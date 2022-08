Complotdenker Alex Jones moet ruim 4 miljoen betalen aan nabestaanden Sandy Hook-schietpartij

De Amerikaanse complotdenker Alex Jones woensdag tijdens de zitting in Travis County (Texas). Beeld AP

Tijdens een schietpartij op de basisschool Sandy Hook in Connecticut, kwamen in 2012 twintig kinderen en zes volwassenen om het leven. Alex Jones, de ultrarechtse oprichter van internetplatform Infowars, noemde die schietpartij ‘een hoax’. Volgens hem zou het bloedbad door de antiwapenlobby in scène zijn gezet. De doden waren volgens hem acteurs.

Een aantal families van slachtoffers spande een rechtszaak aan tegen Jones wegens laster. In oktober werd hij daarvoor aansprakelijk gesteld. Woensdag verklaarde Jones voor de rechter dat het onverantwoord was om te stellen dat de schietpartij op de Sandy Hook-basisschool nep was. Zeker nu hij de ouders had ontmoet, wist hij: ‘Het is honderd procent waargebeurd.’ De nabestaanden kregen excuses van Jones.

Al twintig jaar staat Jones aan de wieg van grote leugens die hij met luide stem wereldkundig maakt. Tijdens de rechtszaak was hij alles behalve de zelfverzekerde, schreeuwerige complotdenker die Amerikanen zo goed kennen. Hij was bezweet, liep enkele keren rood aan.

‘Levende hel’

Hoewel Jones voor de rechtbank toegaf dat de schietpartij geen hoax was, merkte rechter Maya Guerra Gamble van Travis County (Texas) de schade op die werd veroorzaakt door de opmerkingen van de Infowars-oprichter. De jury benadrukte donderdag dat hij een ‘levende hel’, had gecreëerd voor de ouders van de nabestaanden.

‘Ik heb geen woorden voor de afgelopen negenenhalf jaar, voor de hel waarin andere nabestaanden en ik hebben geleefd door de roekeloosheid en nalatigheid van Alex Jones’, zei Neil Heslin woensdag tijdens de zitting. Heslin verloor zijn zoon bij de dodelijkste schietpartij op een school in de Amerikaanse geschiedenis. De schokkende beelden van het bloedbad waren de hele wereld overgegaan, maar toch twijfelden velen aan de gebeurtenis, vanwege de leugens die Jones verspreidde op zijn populaire platform.

Heslin en zijn vrouw Scarlett Lewis zijn niet de enige nabestaanden die Jones hebben aangeklaagd voor laster. Er hangen hem nog meer rechtszaken boven het hoofd. Jones schildert die tot nu toe steeds af als een ‘aanval op zijn vrijheid van meningsuiting’.